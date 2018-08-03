banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

Şahali: “sütün Fiyatlandırılması İçin Diyaloga Hazırız”

Lefkoşa, 3 Ağustos 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün gerçek maliyetinin üzerinden fiyatlandırılması amacıyla diyaloga hazır olduklarını açıkladı.

Şahali: “sütün Fiyatlandırılması İçin Diyaloga Hazırız”

Lefkoşa, 3 Ağustos 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün gerçek maliyetinin üzerinden fiyatlandırılması amacıyla diyaloga hazır olduklarını açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:34
Şahali: “sütün Fiyatlandırılması İçin Diyaloga Hazırız”
Lefkoşa, 3 Ağustos 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün gerçek maliyetinin üzerinden fiyatlandırılması amacıyla diyaloga hazır olduklarını açıkladı.

Bakan Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Süt konusunda yürütülen çalışmalar ve süt fiyatları ile ilgili önerilerin tartışıldığı görüşmede,  fikir alışverişinde bulunuldu. 

Bakan Şahali, üretici odaklı hareket etmeye devam edeceklerini ancak sektör bileşenlerinin kondisyonunu gözetmek kaydıyla süt fiyatları ile ilgili çalışma yapılacağını anlattı. 

Bakan Şahali, süt fiyatının belirlenmesinde, Süt Endüstri Kurumu’nun pazarlama kabiliyetini dikkate almak zorunda olduklarını, şu anda bakanlığın daralan bir bütçe yapısıyla hareket etmeye çalıştığını ve mevcut ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiklerini kaydetti. 

“Sütü satmak zorundayız” diyen Bakan Şahali, sütün gerçek maliyetinin üzerinden fiyatlandırılması amacıyla birlik yetkilileriyle gerekli diyalogun yürütülmesine hazır olduklarını belirtti.

(TUĞ/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brtk İle Bay-sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Brtk İle Bay-sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
İnternette İndirim Ve Hız İçin Yeni Düzenlemeler... Konuşma Ücretlerindeki Tüm Tenzilatlar Kalktı
İnternette İndirim Ve Hız İçin Yeni Düzenlemeler... Konuşma Ücretlerindeki Tüm Tenzilatlar Kalktı
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
Dikkat! Yarın bu bölgelerde ses ve data hizmeti verilemeyecek
Dikkat! Yarın bu bölgelerde ses ve data hizmeti verilemeyecek
Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı
Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı
Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!
Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!
Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!
Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!
BRTK’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı...
BRTK’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı...
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “62 Mesleki Balıkçıya Katkı Ödemesi Yapıldı”
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “62 Mesleki Balıkçıya Katkı Ödemesi Yapıldı”
Özgöçmen: “Hemşirelerin Ek Mesai Ödeneklerinin Kısılmaya Çalışılması Kabul Edilemez”
Özgöçmen: “Hemşirelerin Ek Mesai Ödeneklerinin Kısılmaya Çalışılması Kabul Edilemez”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim