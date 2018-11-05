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Şahali: “salamis Kamp Alanı Mevzuata Göre Yeniden Düzenlenecek”

MECLİS TOPLANDI (2)

Şahali: “salamis Kamp Alanı Mevzuata Göre Yeniden Düzenlenecek”

MECLİS TOPLANDI (2)

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:48
Şahali: “salamis Kamp Alanı Mevzuata Göre Yeniden Düzenlenecek”
MECLİS TOPLANDI (2)
CUMHURİYET MECLİSİ, DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ RAPORLARINI GÖRÜŞTÜ 
Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Salamis bölgesinde bulunan Kamp-Der karavan alanının mevzuata göre yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacağını söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi raporlarını görüştü. Görüşme sırasında Salamis karavan alanıyla ilgili bir rapor hakkında milletvekilleri söz aldı. 
ARIKLI: “İLGİLİ BAKANLIKLAR HEMEN ÖNLEM ALMALI”
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Salamis karavan kampı ile ilgili raporu üzerine söz alarak, kamp alanı olan burada ciddi rakamların döndüğünü, alanların sahiplendiğini, hava parasına satıldığını, betonarme yapıldığını ancak kimsenin burada önlem almadığını ifade ederek, devletin Karpaz’daki gibi burada da önlem alması gerektiğini belirtti. 
Arıklı, bölgenin orman alanı olduğunu, ilgili bakanlıkların hemen önlem alması gerektiğini ifade ederek, buradaki sözleşmenin artık uzatılmaması gerektiğini kaydetti, bakanlıkları göreve çağırdı. 
ŞAHALİ: “BU RAPOR BİR UCUBEYİ ORTAYA ÇIKARDI” 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, komitenin çalışmasını saygıyla karşıladığını, bu raporun bir ucubeyi ortaya çıkardığını, devletin bir ucubeyi nasıl yaratabileceğini gösterdiğini söyledi.
Şahali, Kamp-Der kamp bölgesinde 263 karavan bulunduğunu, bu sayının artmış olabileceğini, insan sağlığı çevre sorunu ve mevzuat açısından ucube bir yer, göçmen kampı gibi bir yer olduğunu kaydetti. 
Böylesi bir ucubenin ortadan kaldırılması konusunda hükümetin atacağı adımlara destek verilmesi gerektiğini ifade eden Şahali, komite toplantısına katılan ve imzalarıyla bu rapora destek veren milletvekillerinin desteğini aldıkları düşüncesiyle bu bölgede gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti. 
Bu konuda kamptaki kişilerin de katılımlarıyla gerekli adımları atacaklarını ifade eden Şahali, komite üyelerine teşekkür etti. 
Şahali, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın sorusu üzerine burada mevzuata göre yeniden düzenleme yapacaklarını söyledi, destek için teşekkürlerini sundu. 
Komite raporları oy birliğiyle kabul edildi. 
(EMR/GÜL) EK VERİLECEK
Haber: Emir Ertorun

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