Şahali Kuraklık Çalışmalarının Sonuçlandırılması İçin Çalışmaların Hızlandırması Talimatı Verdi



ŞAHALİ, KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ



Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, kuraklık çalışmalarının sonuçlandırılması için Genel Tarım Sigorta Fonu Yönetim Kurulu’na gerekli çalışmaları hızlandırması talimatı verdi.



Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Şahali, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle başkanlığındaki heyeti kabul etti. Toplantıda, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.



Bakan Şahali, kabulde yaptığı konuşmada, kuraklık çalışmasının sonuçlandırılmasının gündemlerinde olduğunu, nihai kararın ise Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu tarafından verileceğini belirtti.



Bakan Şahali, tazminat konusunda ise Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2016 yılında gayrı yasal biçimde 18 milyon TL borçlandırılmasından dolayı, sıkıntılı bir durumda bulunduğu da anımsattı.



KELLE



Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise, tüm kesimlerin üzerinde hemfikir olacağı kuraklık haritası çalışmalarının, en kısa zamanda tamamlanarak, fiyatların belirlenmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.



Şahali’nin Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’na çalışmalarını hızlandırması yönünde talimat verdiği belirtilen açıklamada, toplantıda, akaryakıt, tohumsal ilaçlamada fiyat ve destek ödemeleri konularının da ele alındığı kaydedildi.



(ÖZ/HA)



