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Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya’da düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın açılışına katılarak, temaslarda bulundu.

Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya’da düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın açılışına katılarak, temaslarda bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:03
Şahali Antalya’da Düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya’da düzenlenen Eurasia Growtech Fuarı’nın açılışına katılarak, temaslarda bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Şahali, Growtech Fuarı’nda TC Tarım ve Orman Bakanlığı Müşaviri Hasan Hüseyin Aydemir, Tarım Kredi Bölge Müdürü Fahrettin Poyraz, TC Devlet Su İşleri Antalya Bölge Müdürü Hayrettin CoşkunTC Tarım İl Müdürü Mustafa Özer ve Tarımsal Araştırmalar ve Poletikalar Genel Müdürlüğü\'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü ile biraraya geldi.

Fuarda stantları gezen Şahali, sergilenen ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Şahali’ye BATEM tarafından üretilen ürünlerin yanında ejder meyvesinin tanıtımı da yapıldı. Bakan Şahali, fuar açılışı sırasında Tarım TV’ye röportaj da verdi.

Bakan Şahali’ye Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Özel Kalem Veçhi Cezaroğlu ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram eşlik etti.

BATEM MERKEZİ’Nİ ZİYARET

Türkiye’deki en büyük ve en çok katılımcıyla gerçekleşen uluslararası tarım fuarı olan Growtech Fuar açılışının ardından, Bakan Şahali ve beraberindeki heyet, BATEM Merkezi\'ni ziyaret etti.

Burada Merkez Müdürü Abdullah Ünlü tarafından BATEM hakkında Şahali’ye bilgi verildi ve kurumun çalışmaları ile ilgili tanıtım filmi gösterildi.

Bakan Şahali ziyarette yaptığı konuşmada, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yıllardır sürdürdükleri ilişiklerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, verilen desteğin devam etmesi temennisinde bulundu ve özellikle kurulumu tamamlanmak üzere olan Güzelyurt Doku Kültürü ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nın kurumlararası işbirliğiyle Kıbrıslı Türk çiftçilere çok daha üstün hizmet verebileceğini söyledi.

Bakan Şahali ve beraberindekiler, BATEM meyve ve bitki seralarında yürütülen projeleri yerinde görerek, incelemelerde bulundu.

BATEM ziyaretinin ardından heyet, Grow Fide - Doku Kültürü Laboratuvarını ziyaret ederek, laboratuvar ortamında yetiştirilen anaç meyve ve bitki fidanları konusunda yetkililerden bilgi aldı.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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