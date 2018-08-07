Şahali Yarın Ankara’ya Gidiyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.



TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin daveti üzerine Ankara’ya gidecek olan Şahali, buradaki temasları çerçevesinde ilk olarak Pakdemirli ile görüşecek. Erkut Şahali’ye Ankara’daki temaslarında bakanlık bürokrat ve yetkilileri eşlik edecek.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki temaslar sırasında, bakanlıklar arasında işbirliği ve teknik konular ele alınacak.

