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"Şahali: “Yangına Türkiye'den Talep Edilen Helikopterlerle Müdahale Ediliyor“

YAMAÇKÖY’DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

"Şahali: “Yangına Türkiye'den Talep Edilen Helikopterlerle Müdahale Ediliyor“

YAMAÇKÖY’DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:21
"Şahali: “Yangına Türkiye'den Talep Edilen Helikopterlerle Müdahale Ediliyor“

YAMAÇKÖY’DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

 

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yamaçköy’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına Türkiye’den talep edilen yangın helikopteriyle müdahale edilmeye başlandığıni açıkladı.


Şahali, Yamaçköy’deki yangının yanı sıra Sipahi'de de yangın çıktığını belirtti. 

Bakan Şahali, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’den talep edilen 3 helikopterin yola çıktığını ve bir tanesinin yangına müdahale etmeye başladığını kaydetti. 

Yangına Orman Dairesi ekipleri ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de müdahale ettiğini kaydeden Şahali, su tankeri, dozer ve kepçe sahibi vatandaşlara çağrıda bulunarak yangını söndürme çalışmalarına katılmasını istedi. 

Bakan Şahali, sivil unsurların, özel şahısların desteğine ihtiyaç olabileceğini belirtti.

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Bu arada polisin konuya ilişkin ikinci açıklamasında, Yamacköy'deki yangın, arazinin sarp ve dik oluşundan dolayı yangın henüz kontrol altına alınamadı. 

Açıklamada, yangına, Türkiye'den helikopterlerin yanısıra polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı ve Geçitkale Belediyesi'ne ait su tankerleriyle müdahale ediliyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2018 20:45
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