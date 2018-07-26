Şahali: “Yangın ekipleri ilk kez münhalle istihdam edildi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Orman Dairesi yangın koruma ve önleme ekiplerinin ilk kez münhalle istihdam edildiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahali, KEMA Vakfı Başkanı İrfan Tansel Demir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şahali, Sivil Toplum Örgütleri’nin (STÖ) fikirlerine önem verdiklerini belirterek, taşocaklarının durumu ve Orman Dairesi’nin çalışmaları hakkında vakıf yetkililerini bilgilendirdi.

Bakan Şahali, Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin oluşturulduğunu ve bu ekiplerde yer alan kişilerin, ilk kez münhalle istihdam edildiğini vurguladı.

Taşocaklarındaki proje faaliyetlerinde, ilgili Oda’nın yetkilendirildiğini anlatan Bakan Şahali, projede öngörülmeyen çalışmaların raporlandığının altını çizdi.

KEMA Vakfı Başkanı İrfan Tansel ise görüşmede, vakıf ile ilgili bilgiler vererek, ülkedeki taşocakları ve ormanlar ilgili önerilerini paylaştı.

