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Şahali: “Üretimi Dengede Tutmak İçin Bir Takım Koruma Tedbirleri Gerekli”

Şahali: “Üretimi Dengede Tutmak İçin Bir Takım Koruma Tedbirleri Gerekli”

09 Ekim 2018 Salı 07:13
Şahali: “Üretimi Dengede Tutmak İçin Bir Takım Koruma Tedbirleri Gerekli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üretimi dengede tutmak için bir takım koruma tedbirleri almak gerektiğini, tavuk fiyatları kabul edilebilir olmadığı için ithalat izni verildiğini söyledi.

Şahali, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olarak tarım sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Şahali, tavuk ve un ithaliyle ilgili açıklamalarda bulunarak, üretimi dengede tutmak için bir takım koruma tedbirleri almak gerektiğini belirtti.

Mevcut tavuk fiyatlarının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Şahali, kamu menfaatini korumak adına bu adımın atıldığını, benzer bir durumun un için de geçerli olduğunu belirtti.

Şahali, un ithalatındaki otoritenin TÜK olduğunu anımsatarak, ithal edilen ürün fiyatında bir değişiklik olmadığı halde, işletmecilerin fiyat değişmiş gibi bir düzenleme yaptığını, kendilerinin de üretimin devamını sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını vurguladı.
 

Son Güncelleme: 09.10.2018 10:39
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