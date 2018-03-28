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ŞAHALİ: “SÜT SEKTÖRÜNÜ GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLERLE, SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTURMALIYIZ”

ŞAHALİ: “SÜT SEKTÖRÜNÜ GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLERLE, SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTURMALIYIZ”

28 Mart 2018 Çarşamba 14:39
ŞAHALİ: “SÜT SEKTÖRÜNÜ GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLERLE, SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTURMALIYIZ”
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ŞAHALİ: “SÜT SEKTÖRÜNÜ GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLERLE, SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTURMALIYIZ”

TARIM BAKANI ŞAHALİ, KIBRIS TÜRK SÜT ÜRÜNLERİ İMALATÇILAR BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞTÜ 

“SÜT SEKTÖRÜNÜN ORTAYA KOYACAĞI ÜRETİM VE PAZARLAMA FAALİYETİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ELZEM”

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, süt sektörünü, gerçekçi çözümlerle sağlıklı bir yapıya kavuşturmak istediklerini söyledi.
Şahali, Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahali kabulde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine süt sektörünün sağladığı katkının artarak devam etmesinden yana olduklarını ifade etti. 
Şahali, “Süt sektörünün beraberinde çalışan pek çok sistem vardır. Özellikle sanayi ihracatı bağlamında süt sektörünün payı son derece önemlidir” dedi. 
Süt sektörünün gerek yarattığı istihdam gerekse ekonomiye sağladığı artı değerin göz ardı edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bakan Şahali, görevlerinin sektörün yaşadıkları zorlukları görebilmek ve sorun baş göstermeden çözümlenmesini sağlayarak, birlikte yol alabilmek olduğunu belirtti. 
Şahali konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:
“Bir konuda gerçekçi çözümlere ulaşılması ve sonrasında da bir adım geriye çekilip durum değerlendirmesi yapacak fırsatın bulunabilmesi için ülkenin istikrarlı, süreklilik arz eden yönetimlere ihtiyacı vardır. Biz maalesef yumurta kapıya dayandığında ya da kriz boyumuzu aştığında sorunlara müdahil oluruz ve günün sonunda pansuman tedbirlerle ilerleriz. Umarım ki, bu sefer o fırsatı hem sizler hem de bizler buluruz ve sektöre gerçekçi çözümler getirerek, sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayabiliriz.” 
Şahali, tarım kesiminin ortaya koyduğu üretim faaliyetinin devamının süt sektörü açısından olmazsa olmaz olduğunu söyledi. 
Sütün pazarlanması konusunda şu anda zorlu bir döneme girildiğine dikkati çeken Bakan Şahali, süt sektörünün ortaya koyacağı üretim ve pazarlama faaliyetinin hayvancılık sektörünün rahat yol alabilmesi bakımından elzem olduğunu kaydetti. 
BAŞLAR
Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar da temennilerinin uzun süre birlikte çalışmak olduğunu dile getirdi. 
Başlar, “Zor bir sektör olan süt sektöründeki sıkıntılar hepimizi her zaman yorar. Son zamanlarda da sektörün sorunları bizi bayağı yordu” dedi. 
Mustafa Başlar, sütün pazarlanması konusunda yaşanan sıkıntılara ve ekonomik sorunlara değindi. 

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliTarım Ve Doğal KaynaklarMustafa Başlar
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