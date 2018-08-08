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Şahali, Pakdemirli ile görüştü

Şahali, Pakdemirli ile görüştü

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
Şahali, Pakdemirli ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali Ankara’da mevkidaşı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü

Görüşmede, iki ülke arasındaki sulama, ormancılık ve tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı.

KKTC'ye su temini hususunda yürütülen projelerde gelinen aşamaların değerlendirildiği görüşmede, söz konusu alandaki projelerin geliştirilerek sürdürülebilmesi için yapılması gereken hususlar gözden geçirildi.

Görüşmede, ormancılık alanında ise iki ülkenin ortak yürüttüğü ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarındaki iş birliğinin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca Bakanlık tarafından işletilen Tarım Bilgi Sistemi'nin KKTC'nin de kullanımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 18:14
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