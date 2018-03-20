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ŞAHALİ: “ORMAN VARLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

ŞAHALİ: “ORMAN VARLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

20 Mart 2018 Salı 17:55
ŞAHALİ: “ORMAN VARLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA”
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ŞAHALİ: “ORMAN VARLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Şahali mesajında, yeşil alanları ve ormanı korumanın herkesin insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Gerek kuraklık, gerekse denetim eksikliğine bağlı olarak talan nedeniyle ülkenin orman varlığının ciddi anlamda zarar gördüğüne işaret eden Şahali, orman varlığının çam kese böceği ile de ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

Orman varlığının korunmasını için denetim ve geliştirme faaliyetleri içerisinde olacaklarını belirten Şahali, ülkenin kıt olan orman varlığına zarar verecek girişimlere karşı yaptırımları ağırlaştıracaklarını söyledi.

Şahali, “Ormanların yaşaması demek orman alanlarının artması demek, tabiatın korunması, hayatın korunması demektir. Temiz hava, yeraltı su kaynaklarının korunması gibi doğal hayata ait faydalar her bakımdan ağacın vazgeçilmez olduğunu bizlere ifade ediyor” dedi.

“Ağacıyla, ormanıyla, suyuyla, taşıyla toprağıyla bu ülke hepimizin. Bu nedenle ormanlarımızı ve doğal güzelliklerimizi tahrip etmeden faydalanmak ve bu bilincin tüm vatandaşlarımıza kazandırılması gerekmektedir” diyen Şahali, ayrıca gelecek nesillere bırakabilecekleri  en değerli ve en paha biçilmez mirasın  onlara yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve korumak olduğunun altını çizdi.

Şahali, orman servetinin kıymetini bilerek hareket edilmesi, elden geldiği kadar ağaç dikilmesi gerektiğini belirterek, herkesi yeşili ve doğayı korumaya davet etti.

Şahali, Nazım Hikmet’in ” Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” sözlerine de yer verdi.  

Öte yandan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle, bir dizi de etkinlik düzenleniyor. Orman Dairesi bu çerçevede Esentepe İlkokulu’nda bugün etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara ormanın yaşamdaki  önemi anlatıldı.

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