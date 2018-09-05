Şahali: “İstifamla Doların Düşeceğinden Emin Olsam Dün İstifa Ederdim”

ÜRETİCİLER BAKANLIĞIN KAPISINI KIRIP İÇERİ GİRDİ…



YÜKSELEN TANSİYON POLİSİN DİYALOĞU, ÜRETİCİNİN ANLAYIŞ GÖSTERMESİYLE DÜŞTÜ



NAİMOĞULLARI: “GELİN BU HAYVANLARI TESLİM ALIN BİZİ BU DERTTEN KURTARIN”



ŞAHALİ: “İSTİFAMLA DOLARIN DÜŞECEĞİNDEN EMİN OLSAM DÜN İSTİFA EDERDİM”

Lefkoşa’da araçlı eylem yapan üreticiler hükümete Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünden “Biz tükendik, artık üretim yapamıyoruz gelin bu hayvanları teslim alın” diyerek seslendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise, ülkedeki gerçeklerin ortada olduğunu söyleyerek, “Hiçbirinizin kazancının Dolar üzerinden olmadığını biliyorum ama maliyetleriniz Dolar üzerinden. İstifamla Doların düşeceğinden emin olsam dün istifa etmiştim” diyerek yanıt verdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, diğer üretici birliklerinin de desteğiyle hükümetin tarım ve hayvancılık politikasına ve zamlara tepki göstermek için Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı.

Ülkenin farklı bölgelerinden üreticiler yaklaşık 500 iş aracıyla sabah saatlerinde Gönyeli ve Hamitköy çemberlerine geldi; Lefkoşa’ya birlikte girdi. Bazı üreticiler beraberlerinde eşeklerini de getirdi.

ÜRETİCİLER TARIM BAKANLIĞI ÖNÜNDE ŞAHALİ’Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Üreticiler, araçlarıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne geldi. Bakanlık önündeki tansiyon yüksekti. Bazı üreticiler traktörlerle bakanlığın önüne çıktı; içeriye girmek istedi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, zaman zaman öfkeli üreticileri yatıştırmak için araya girdi.

Bakanlığın giriş kapısında duran polisler, içeriye girilmesine izin vermeyince polisle üretici arasında arbede yaşandı. Eylemdeki tansiyon polisin üreticiyle konuşmasıyla düşürüldü.

NAİMOĞULLARI: “ÖZVERİ GÖSTERE GÖSTERE YOK OLDUK”

Sık sık “Şahali istifa” sloganları atan üreticiler adına açıklamayı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptı.

Naimoğulları, “Bize özveri gösterin diyorlar. Özveri göstere göstere yok olduk” dedi.

Arpadaki, yemdeki, elektrik ve mazottaki zamlara işaret ederek hükümete, “Bu şartlarda üretim yapamıyoruz” diyerek seslenen Naimoğulları, “Anavatana, yavru vatana da, yavru vatanın Meclisine de çağrıda bulunuyoruz: Üretimden vazgeçtik. Gelin bu hayvanları teslim alın, bizi bu dertten kurtarın” şeklinde konuştu.

Şahali ve hükümet yetkilileriyle geçmiş günlerde yaptıkları görüşmelere değinen Naimoğulları, “Bu saatten sonra görüşsek ne görüşmesek ne. Buraya sesimizi duyurmaya, Kıbrıs Türkünün sesi olmaya geldik” dedi.

Naimoğulları’nın konuşması zaman zaman öfkeli üreticiler tarafından kesildi.

ÜRETİCİLER KAPIYI KIRARAK BAKANLIĞA GİRDİ

Naimoğulları’nın konuşmasından sonra yükselen tansiyonla üreticiler bakanlığın kapısını zorladı.

Bir üretici üzerine “Hamma Hummacılar X 6 Sürer Biz Eşek” pankartı ve valiz astığı eşeğiyle bakanlığa girmek istedi, polis engel olunca gerginlik tırmandı. Zaman zaman bakanlığa taş da atıldı.

ÇEVİK BİRLİK AMİRİ ÜRETİCİLERLE DİYALOG KURDU…TANSİYON DÜŞTÜ

Bakanlığın cam kapısını kırarak içeriye giren üreticilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kırılan cam, bir polisin el bileğini kesti. Basın mensupları da itiş kakıştan nasibini aldı. Çevik birlikten bir amirin diyalog yolunu seçmesi, üreticilerin de “bizim polisle bir sorunumuz yok” demesiyle tansiyon düştü. Üreticiler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin kendilerine bir açıklama yapması şartıyla bakanlık binasından çıktı.

Bazı üreticiler eylemde fenalaştı, bazıları da öfke nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

ŞAHALİ ÜRETİCİYE SESLENDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlığın önüne çıkarak üreticiye açıklama yaptı.

Şahali, görevi devraldığı Şubat ayında 3.58 olan Doların dün itibarıyla da 6,5’e yükseldiğini kaydetti.

Arpanın fiyatının da dolar üzerinden belirlendiğine işaret eden Şahali, göreve geldiğinde arpanın tonunun 192 Dolar, dün itibarıyla da 270 Dolar olduğunu belirtti.

Şahali, zamma rağmen arpanın Cuma güne kadar üreticiye 77 kuruştan satıldığını da ifade ederek şunu ekledi:

“BU SÜBVANSİYONUN BEDELİ 40 MİLYON TL OLDU”

“Dayanılabildiği kadar dayanıldı, arpanın fiyatı değiştirilmedi. Aradaki fark bütçede öngörülmediği halde devlet tarafından karşılandı. Bu sübvansiyonun bedeli 40 milyon TL oldu. Toprak Ürünleri Kurumu’nda 40 milyon açık oluştu. 1 ay sonra stoklar bittiğinde; bu borç da orda durduğunda TÜK üretici için arpa getiremeyecek…”

“İSTİFAMLA DOLARIN DÜŞECEĞİNDEN EMİN OLSAM DÜN İSTİFA EDERDİM”

Bir üreticinin “Türkiye’de arpanın fiyatı 90 kuruş” demesiyle Şahali şunları söyledi:

“Türkiye’de arpa 90 kuruşken, burada 77 kuruştu. Çünkü Türkiye’nin gücü var bu farkı kapatıyor. Biz de gücümüz yettiğince bunu yaptık… 8 ay dayandık. Dayanamadığımız nokta geldiğinde iki karar aldık: ineğin ve küçükbaş sütünün fiyatını artırdık. Küçükbaş hayvanlarının sütünün kalmadığını bildiğimiz halde dengeyi korumak için onun da fiyatını artırdık.

‘Küçükbaşta hayvan başına 60 kilo hibe desteği’ dedik. ‘İki ay süre’ dedik...Önümüzü görelim…Süt paraları 7 aydır aksamadan ödeniyor. Yapabileceklerimiz ve zorlandıklarımız var. Zorlandıklarımızı hep birlikte yapacağız, dayanağız. Başka türlüsü yok.”

Üreticilerin hiçbirinin kazancının Dolar üzerinden olmadığını farkında olduğunu da kaydeden Şahali, “Üreticilerin masrafları Dolar üzerinden. İstifamla Doların düşeceğinden emin olsam dün istifa etmiştim, hükümet, istifasıyla Doların düşeceğinden emin olsa dün istifa etmişti. Gerçekleri anlamamız lazım” dedi.

Üreticiler, sık sık Bakanın sözünü “Açız; evimize ekmek götüremiyoruz; hayvanlarımızı yediremiyoruz” diyerek kesti.

CAS ÇALIŞANLARI DA BAKANLIKTAYDI

Bazı CAS çalışanları da Tarım Bakanlığına gelip sorunlarına çözüm istedi, hükümet aleyhine slogan attı.

Bir CAS çalışanı Tarım Bakanı Şahali’nin yanına giderek sıkıntısını anlattı. Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorunu çözmek için çalıştığını söyledi.

Şahali’nin konuşmasını tamamlaması ve içeriye girmesinden sonra yine bakanlığın önünden “hükümet istifa, Şahali istifa” sesleri yükseldi.

Yeniden söz alan ve üreticilere seslenen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları hükümeti istifaya çağırdı.

Maliye Bakanlığı önüne gideceğini açıklayan üreticiler daha sonra bu karardan vazgeçti. Tarım Bakanlığı önünde bekleyen üreticilerden bir heyet Tarım Bakanı Şahali ve bakanlığa gelen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşüyor.