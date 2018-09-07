Şahali: “İddiaların Amacı İtibar Kaybı Yaratmak”

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ TOPLU ARPA SATIŞI YAPILDIĞI İDDİALARINI YALANLADI



TÜK’ÜN SATIŞ MİKTARLARINI VE ALICILARI AÇIKLADI





Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından arpa fiyatlarının yeniden düzenlenmesinden hemen önce yüklü miktarda arpa satışı yapıldığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, arpa fiyatlarının yeniden düzenlenmesinden hemen önce, birilerine yüklü miktarda arpa satışı yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu hatırlatarak, “En baştan söylemek isterim ki bu iddialar, külliyen yalandır. Bu iddiaların amacının, politik avantaj beklentisi olmakla birlikte, esasında siyaset kurumunu ve siyasileri tümüyle itibar kaybına uğratmaktan başka bir sonuca yol açmadığı bilinmelidir. Böylesi bir manipülasyona, asla geçit vermeyiz” dedi.

“İDDİALARIN AMACI HEDEF ŞAŞIRTMAK”

Geçmiş hükümet döneminde bu iddialara konu olacak iş ve işlemlerin yapıldığının gün gibi ortada olduğunu söyleyen Şahali, bugün yapılan bu mesnetsiz saldırıları, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükleri örtbas etme ve hedef şaşırtma çabaları olarak gördüğünü belirtti.

Fiyat farkı ödemelerinin kaldırıldığı 16 Mayıs 2017 tarihinden ve/veya yemlik arpa fiyat artışı öncesinde, bazı işletmelere rutin alımlarının çok üzerinde miktarlarda arpa satışı yapıldığını tespit ederek konuyu 10 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla, Sayıştay’ın denetimine açtıklarını kaydeden Şahali, “Böylesi bir denetim faaliyeti yürütürken, aynı konuda benzer bir zafiyet içine düşmemiz, en hafif tabiriyle aymazlık, bizden bu yönde bir tavır bekleyenlerinki ise yine en hafif tanımıyla meczupluk olurdu” dedi.

Şahali, yönettikleri tüm kurumların, eşit, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetme yükümlülük ve sorumluluğuna sahip olunması gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu bilerek görev üstlendiklerini vurguladı.

“Bu tarz iddialara kalkışmadan önce, kaynağından araştırılıp neyin ne olduğunun öğrenilmesi en doğrusudur. Aksi hale bu tarz iddiaların gündeme getirilmesi, özellikle kamuoyunu bilinçli olarak yanlış bilgilendirmek ve hem şahsım hem de kurum üzerinde olumuz algı yaratarak, yıpratmak amacını taşıdığı aşikardır” diyen Şahali, tüm bunlar ışığında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, TÜK’ün satışlarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Haziran 2018 ayında toplam 10,300 Ton; Temmuz 2018 ayında toplam 11,671 Ton ve Ağustos 2018 ayında toplam 15,370 Ton yemlik arpa satışı gerçekleştirdiğini açıklayarak, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren fiyat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Ağustos ayında bir önceki aya göre, hayvan besleyicilerine gerçekleştirdiği yemlik arpa satışında toplamda %74.48 oranında artış; yem fabrikaları ile ticari firmalara yapılan yemlik arpa satışlarında ise toplamda %17.10 oranında azalma olduğunu belirtti.

Firmalar bazında alım miktarları ve artış oranları dikkatle incelendiği zaman, hiçbir firmaya iltimas yapılmadığının açıkça görüleceğini söyleyerek, TÜK’ün 3 aylık satış tablosunu paylaşan Şahali, verilen bilgileri yeterli bulmayanlar olursa, kayıtların her türlü denetime açık ve şeffaf olduğunu hatırlattı.

