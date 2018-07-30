Şahali, Harmancı’yı ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, bakanlık yetkililerinin de katıldığı görüşmede, LTB Mezbahası, LTB Haspolat Atıksu Arıtma Tesisi ve Türkiye’den gelen su konuları başta olmak üzere belediye ile bakanlığın çalışma alanlarına giren ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

LTB Başkanı Harmancı ve Bakan Erkut Şahali’nin, her üç konuda da işbirliğine açık olduklarını ve bu konularda ilerleme sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledikleri belirtildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gündemlerindeki önemli konuları istişare etme imkanından dolayı Bakan Erkut Şahali’ye teşekkür ederken önümüzdeki dönem için de belediye-bakanlık işbirliğinde çok ciddi konularda birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

LTB Mezbahası’nın test kesimlerine bugünlerde başlayacaklarını ifade eden Başkan Harmancı, hem alanında ülkedeki en modern tesis olan mezbahanın özellikleri hem de çalışma sistemiyle ilgili Bakan Şahali’ye detaylı bilgi verdi. Haspolat Tesisleri’nden çıkan gübrenin ve tarımda kullanmaya uygun suyun en iyi ve verimli şekilde değerlendirilmesi için de Bakanlık ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden LTB Başkanı Harmancı, bu konuda üretici cazibesi yaratacak projeleri ortak bir şekilde üretmek için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

