Şahali: ''EURO Dizel Fiyatı Normal Dizel Fiyatına Çekilecek''

ŞAHALİ:”SUYUN YÖNETİMİ KKTC OTORİTELERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK "

"EURO DİZEL FİYATI NORMAL DİZEL FİYATINA ÇEKİLECEK"

Tarım Doğal Kayunaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’den gelen yüksek kalitede suyun en etkili ve verimli şekilde kullanılabilmesi için çok ciddi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu ihtiyacın karşılanabilmesinin sahip olunan olanaklarla mümkün olmadığını belirten Şahali, “Suyun işletilmesi konusunda özel sektörün inşai ve mali kabiliyetlerinden yararlanarak ilgili bir kurum yaratmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız” dedi.

Şahali, özel sektörle kamunun yürüteceği işletme faaliyetinin hem yurttaşı hem tarım kesimini korumayı öncelikli hedef olarak ele alacağını kaydetti.

Suyun alınıp satılan bir meta olarak değil, üretim faaliyetinin ve yaşamın devamı bakımından olmazsa olmaz bir varlık olarak değerlendirileceğine vurgu yapan Şahali, işletme konusunda özel sektörün katılımıyla oluşacak düzende özel sektörün elde edeceği mali avantajların makul bir düzeyde olacağını söyledi.

Şahali, kimsenin endişe etmesine gerek olmadığının altını çizerek, gerek üretim faaliyeti açısından gerekse yaşamın devamı açısından güçlük yaratacak bir model tercih edilmeyeceğini kaydetti.

Prosedürün tamamıyla KKTC yetkili otoriteleri tarafından yürütüleceğini belirten Şahali, “İhale KKTC yasalarına göre, sahip olduğumuz devlet kurumlarımız tarafından açılıp, yürütülüp, sonuçlandırılacaktır. Kamuya ek olarak suyun işletilmesi noktasında devrede olacak olan özel sektör kuruluşu veya kuruluşları bu sorumluluk bilinciyle hareket edecekleri bir sözleşmeyle sürece dahil edilecektir” dedi.

Şahali, suyun yönetilmesi konusunda Su İşleri Dairesi, tasarı aşamasında olan yeni yasanın hayat bulması ile de su kurumu tek otorite olacağını ifade etti.

5 ŞUBAT’TA EURO DİZEL FİYATI NORMAL DİZEL FİYATINA ÇEKİLECEK

Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Patates Üreticileri Kooperatifi’nin Genel Kurulu’na katılarak açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vergisiz akaryakıt konusunun gündemlerinde olduğunu ve ilgili yasanın Meclis’te Hukuk Komitesi’nde bulunduğunu söyleyen Şahali, uygulamayı üreticilerin üretim sezonunda kullanabilmesi için ciddi gayret içinde olduklarını ifade etti.

Euro dizele geçiş aşamasının sancısız olabilmesi için cuma günü bir fiyatlandırmaya gittiklerini ve euro dizel ile normal dizel arasındaki farkın 21 kuruştan 11 kuruşa indirildiğini kaydeden Şahali, 5 Şubat’ta yapılacak rutin fiyatlandırmada en kötü ihtimalle euro dizel fiyatının normal dizel fiyatına eşitleneceğini kaydetti.

“KOPERATİFÇİLİĞİ DESTEKLİYORUZ”

Ülkede kooperatifçiliğin üreticilerin finansal ilişkilerini düzenleyen bir kurum haline geldiğini belirten Şahali, olması gerekeninse üretim faaliyeti açısından ihtiyaçların çok daha uygun koşullarda, çok daha etkili bir biçimde karşılanabilmesi, pazarlama sorunun kollektif bir çabayla aşılabilmesi, üretim alanlarının birleştirilerek, daha verimli üretimin daha düşük maliyete daha üst düzeyde gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı.

Patates üreticilerinin kurduğu Patates Üreticileri Kooperatifi’nin bu anlamda bir dönüm noktasını başlatmasını temenni eden Şahali, 25 köy ve bu köylerdeki üreticilerin ortaya koyduğu çabayla oluşturulan kooperatifin, diğer üretim alanları için bir örnek teşkil etmesi umudunu dile getirdi.

Şahali, hükümet programında da belirtildiği şekilde, bakanlık olarak ortaya koydukları vizyon doğrultusunda kooperatifçiliği ve üreticilerin kümelenmesini destekleyen bir anlayışla hareket edeceklerini söyleyerek, özellikle toprak küçülmelerinin ve üretimin daralmasının önüne geçen bu anlayışın desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

“TÜK ÜRETİCİLER AÇISINDAN OLMAZSA OLMAZDIR”

Toprak Ürünleri Kurumu’ nun üreticiler açısından önemine değinen Şahali, şu an bilanço değerleri bakımından kurumun oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Şahali, bu zorluğun aşılabilmesi için öncelikli görevin devlete düşmekle birlikte, üreticilerin de katkısıyla aşılabileceğini ifade ettiği konuşmasında, üreticilerin de katılımıyla TÜK’ün yeniden yapılandırılması, ardından da devletin TÜK’e olan yükümlülüklerini yerine getirmesi ihtiyacını ortaya koydu.

Şahali, kurumun bu şekilde hareket kabiliyeti yüksek, mali kondüsyonu yerinde bir yapıya kavuşturulabileceğini kaydetti.

“KIBRIS PATATESİ REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR ÜRÜNÜMÜZ OLARAK DESTEKLENECEK”

Şahali, tarımsal üretimin tüm dünyada desteklendiğini, özellikle AB ülkeleri açısından tarımın desteklenen unsuların başında geldiğini belirterek, hem tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından hem de tarımın yarattığı katmadeğer ve istihtam olanakları bakımından desteklerin zaruri olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bu anlayışla tarımı desteklemeye devam edeceklerini belirten Şahali, ancak bu desteklerin belirlenecek öncelikler doğrultusunda yapılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Devletin şu anda tarımın her alanını farklı oranlarda da olsa desteklediğini ancak ne desteklenen unsurların bu desteklerden arzu ettikleri hedefi yakalamak konusunda yararlanabildiğini, ne de devletin sağladığı destekle arzu ettiği geri dönüşü elde edebildiğini kaydeden Şahali, destekler noktasında rekabet gücü yüksek, sürdürülebilirliği ve dış pazarlarda satım imkanı yüksek olan ürünlerle bir öncelikler listesi hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kıbrıs patatesinin rekabet gücü, dış pazarlarda satılabilirliği yüksek bir ürün olarak ön plana çıktığını söyleyen Şahali, patatesin çok daha yaygın bir biçimde üretilmesi ve satılabilmesini sağlayacak standartlara sahip olarak yetiştiriciliğinin yapılması yönünde desteklenmesi gerekliliğine değindi

Şahali, bu nedenle önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek destek programı içeriside patatesin, AB ülkelerinde ve gelişmiş pazarlarda müşteri memnuniyetini yaratacak standartlarda üretilebilmesini sağlayacak şekilde ayrıca bir kalem olarak destekleneceğini ifade etti.

PATATES İTHALATI KONUSU

Patates ithalatıyla ilgili hükümet çalışmalarına da değinen Bakan Şahali, burada amaçlarının öncelikle üreticinin, ardından da yerli imalatçının desteklenmesine dönük tedbirlerin uygulanması olduğunu söyledi

Şahali, ancak yerli üretimin desteklenmesi adına gıda güvenliği bakımından taviz verilmesinin söz konusu olmayacağının da altını çizerek, yerli üreticinin ürettiği patatesin uygun koşullarda dünya standartlarının öngördüğü koşullarda üretilip, imal edilmesi konusunda hassasiyet içerisinde olduklarını belirtti.

“BÜTÇE AÇIĞI 70 MİLYON TL”

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Şahali, Tarım Bakanlığı’nın tarımsal destek bütçesinin sınırlı olduğuna değinerek, yeni bütçe yılına ise fiili olarak mevcut bütçenin yarısıyla başlanacağını kaydetti.

2016 yılına 65 milyon TL’lik bir bütçe açığıyla girmeyi öngördüklerini belirten Şahali, dolayısıyla tarım destek bütçesinin çok verimli ve öncelikleri belirlenmiş bir şekilde kullanılmasının esas olduğunu belirtti.