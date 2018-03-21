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ŞAHALİ: “ET İTHALATI ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK, DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, et ithalatı konusunun henüz gündemlerinde olmadığını, elde edilecek bilgiler ışığında konunun değerlendirilebileceğini söyledi.

ŞAHALİ: “ET İTHALATI ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK, DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, et ithalatı konusunun henüz gündemlerinde olmadığını, elde edilecek bilgiler ışığında konunun değerlendirilebileceğini söyledi.

21 Mart 2018 Çarşamba 18:15
ŞAHALİ: “ET İTHALATI ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK, DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
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ŞAHALİ: “ET İTHALATI ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK, DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ, KASAPLAR BİRLİĞİ YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

“KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA KARARLI VE ETKİN MÜCADELE DEVAM EDECEK” 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, et ithalatı konusunun henüz gündemlerinde olmadığını, elde edilecek bilgiler ışığında konunun değerlendirilebileceğini söyledi. 
 

Şahali, Kasaplar Birliği yetkilileri ile bir araya gelerek, var olan sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. 

“KONU ÇOK CİDDİ… ÖZ DENETİME İHTİYAÇ VAR”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, kaçak eti bir tür beyan edilmemiş ithalat olarak nitelendirdi ve konunun çok ciddi boyutta olduğunu söyledi. 

Şahali, sektörde öz denetime ihtiyaç olduğunu ve bu konuda birlikte hareket edilmesinin önemine işaret etti. 

Besiciliğin özel olarak destekleneceği projenin gündeme geleceğini belirten Bakan Şahali, “Besi çiftliklerinin önünü açacağız” dedi.

Şahali, et ithalatı konusunun henüz gündemlerinde olmadığını, elde edilecek bilgiler ışığında konunun değerlendirilebileceğini söyledi. 

POLİSİYE TEDBİRLERLE DEĞİL PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE…

Kaçak etin önüne polisiye tedbirlerin artırılmasıyla geçilemeyeceğini de ifade eden Şahali, kaçakçılıkla mücadele konusunda sektördeki paydaşlarla iş birliği içinde kararlı ve etkin çalışma yapacaklarını belirtti.

“MEZBAHALARIN CİDDİ ALT YAPI EKSİKLİKLERİ BULUNUYOR”

Ülkedeki mezbahaların, ciddi alt yapı eksiklikleri olduğunu ifade eden Bakan Şahali, şu anda faaliyet gösteren 14 mezbahanın sadece ikisinin uygun koşullara sahip olduğunu da söyledi. 

Mezbahalarda gerekli hijyen koşullarını oluşturmakla yükümlü olan tek yetkili makamın belediyeler olduğunu ifade eden Şahali, etlerin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması konusunda gerekli girişimleri de yapacaklarını ifade etti. 

AKBIÇAK: “DÜRÜST ÇALIŞAN KASAPLAR KAÇAK ET VE HAKSIZ REKABETTEN MAĞDUR”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, kaçak et konusuna dikkati çekerek, dürüst çalışan kasapların kaçak et ve haksız rekabetten dolayı mağdur olduğunu söyledi.

Akbıçak, alınan canlı hayvan üzerinden istenen yüzde 2’lik stopaj vergisinin de kasaplara ikinci vergi yükümlülüğü getirdiğini ve kasapların da bunu kaldıracak gücü olmadığını dile getirdi. 
 
“ET İTHALATINA İZİN VERİLİRSE…”
Ülkede besili hayvanların sayısının azalmasıyla kesilecek hayvan bulmakta sıkıntı yaşandığını söyleyen Akbıçak, ithal ete iç piyasadaki kesim rakamları dikkate alınarak izin verilmesi halinde hem kaçakçılığın önüne geçileceği hem de iç piyasada haksız rekabetin ortadan kaldırılıp vatandaşa sağlıklı kurallarına uygun olarak Avrupa’dan ucuz et tüm kasaplar tarafından sunulmuş olacağını böylelikle iki büyük sorunun ortadan kaldırılabileceğini ifade etti. 

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