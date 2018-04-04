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ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, gerek eğitim gerekse denetim faaliyetleriyle tarıma hem yön vereceklerini hem de destek olacaklarını söyledi.

ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, gerek eğitim gerekse denetim faaliyetleriyle tarıma hem yön vereceklerini hem de destek olacaklarını söyledi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:31
ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”
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ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ, ARICILAR BİRLİĞİ’YLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, gerek eğitim gerekse denetim faaliyetleriyle tarıma hem yön vereceklerini hem de destek olacaklarını söyledi.

Şahali, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Şahali kabulde yaptığı konuşmada, nitelikli üretimin ülkeye kazandırılması noktasında Arıcılar Birliği’nin çalışmalarının ve yönlendirici etkisinin önemine işaret etti.

Bakanlık olarak sektörün gelişmesi konusunda duyarlılıkla adım atacaklarını ifade eden Erkut Şahali, “Gerek eğitim gerekse denetim faaliyetleriyle tarıma hem yön vereceğiz hem de destek olacağız. Tarım Bakanlığı’nın sağladığı desteklerden arıcıların da yararlanmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Bakan Şahali, küçük üretim alanlarından çok daha nitelikli ve üst düzeyde verim elde etmek bakımından kümelenmenin önemli olduğunu belirterek, bu anlayışla kooperatifleşmeye destek verdiklerini söyledi.

Şahali, ülkede haksız rekabetin önlemesi konusunda başta bakanlık olmak üzere Arıcılar Birliği’ne de önemli görevler düştüğünü kaydetti.  

Bakan Şahali, gıda güvenliği açısından kontrol yetkisinin tek bir otoritede toplanarak, koordinasyonun sağlanmasının da nihai bir hedef olduğunu söyledi.

KASAPOĞLU: “ORTAK İŞLERE İMZA ATABİLİRİZ”

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, her şeyi devletten beklemeden inisiyatif alarak bir takım faaliyetler sürdürdüklerini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile istişare içerisinde ortak işlere imza atılabileceklerini de söyleyen Kasapoğlu, ülkedeki kuraklık nedeniyle arıcılıkta da ciddi sorunların görüldüğünü dile getirdi.

YÜZDE 60’I GÖÇEBE ARICILIK

Kasapoğlu, “Sorunların üstesinden gelebilmek adına Tarım Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerle iş birliği içerisinde olmamıza rağmen sonuç alamıyoruz. Kuraklıktan dolayı arıcıların yüzde 60’ı narenciye çiçeği için Güzelyurt’ta göçebe arıcılık yapıyor. Sabit arıcılık yapanların durumu ise vahimdir. Arı ölümleri de başlamıştır” dedi.     

“DGD ÖDEMESİ YAPILMALI”

Arıcılara acilen doğrudan gelir desteği ödemesinin yapılması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, bakanlığın gıda güvenliği konusunda yapacağı her türlü çalışmaya da destek vereceklerini belirtti.  

Kasapoğlu, 3 yıllık çalışmalarını kapsayan raporu da Bakan Şahali’ye sundu.    

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