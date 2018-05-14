Şahali, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

“TARIMIN EN ÖNEMLİ SEKTÖRLER ARASINDA YER ALMASINI HEDEFLİYOR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEKLEME POLİTİKALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dünya Çiftçiler Günü’nün bütün dünyada 1984 yılından beri her yıl “Çiftçiler Günü” olarak kutlandığını dile getiren Şahali, KKTC’de de bu önemli günün kutlandığını belirtti.

Şahali, “Tarım tüm ülkelerde gıda üretiminde en temel unsurdur. Ülkemizde de tarımın en önemli sektörler arasında yer almasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda sürdürülebilir destekleme politikalar için çalışıyoruz” dedi.

Şahali, tarımsal üretim alanlarını koruyan, su kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, üretimde özgünlük, verimlilik ve kaliteyi sağlayarak rekabet edebilir bir tarım sektörünün oluşturulması için projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Şahali mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Geçimini topraktan sağlayan, ürettiği ürüne değer katarak halka ulaştıran, ülke ekonomisi için her türlü zorluğa rağmen tarlasına, bahçesine alın terini dökerek çalışan ancak karşılığını tam olarak alamayan fedakar, cefakar tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar; doğal afetlerden uzak hasadı, bereketi, kazancı bol günler diliyorum”.

