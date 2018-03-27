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ŞAHALİ, BİYOLOGLAR DERNEĞİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Biyologlar Derneği’nden bir heyet Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret ederek, çam kese böceğine yönelik biyolojik mücadelenin devamını istedi

ŞAHALİ, BİYOLOGLAR DERNEĞİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Biyologlar Derneği’nden bir heyet Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret ederek, çam kese böceğine yönelik biyolojik mücadelenin devamını istedi

27 Mart 2018 Salı 20:56
ŞAHALİ, BİYOLOGLAR DERNEĞİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
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ŞAHALİ, BİYOLOGLAR DERNEĞİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ... "ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE BİYOLOJİK MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK”


Biyologlar Derneği’nden bir heyet  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret ederek, çam kese böceğine yönelik biyolojik mücadelenin devamını istedi

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun yıllardır ülkede büyük sorun olan çam kese böceği sorununu ve  bu konuyla ilgili yaptıklarını anlattı.

Türkseven, bugüne kadar çam kese böceği ile kimyasal yollar denenerek mücadele edildiğini fakat yol alınamadığını söyleyerek, 2 yıldır derneğin de çabaları ile kimyasal değil biyolojik mücadele ile sorunun çözümünde ciddi yol alındığını belirtti.

Dernek üyesi Hasan Sarpten de Bakan Şahali’ye çam kese böceği ile ilgili hazırladıkları raporu sundu ve biyolojik mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı. 

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Biyologlar Derneği’ni canlı yaşamının devamını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda çözüm ortağı olarak gördüğünü ve bu doğrultuda adım atacağını ifade etti. 

Şahali, her zaman dernekle diyaloğa açık olduğunu ve çam kese böceği ile biyolojik mücadelenin sürdürülmesi yönünde çalışacaklarını söyledi. 

2018 yılı bütçesinde bu amaçla yaklaşık 5 milyonluk bir kaynak ayrıldığını belirten Erkut Şahali, bununla 9000 hektarlık bir alanda biyolojik mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

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