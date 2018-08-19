Şahali bayramın güçlü bir dayanışmaya vesilesi olmasını temenni etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, günlük yaşamın zorluklarından uzaklaşılan, muhabbetin ve dayanışmanın ön plana çıktığı özel zamanlar olduğunu belirtti.



Erkut Şahali, yayımladığı bayram mesajında, “Zor bir dönemden geçtiğimiz, özellikle ekonomik bakımdan yaşam koşullarının ağırlaştığı bu günlerde, çiftçimizin, hayvancımızın, işçimizin, iş insanlarımızın ve kamu çalışanlarımızın el ele verip, ihtiyaç duyduğumuz dayanışmayı sergilemesi gerektiğine inanıyor, bayram vesilesiyle bu güçlü dayanışmanın ortaya çıkmasını umuyorum” dedi.



Şahali, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, kendini her bakımdan güven içinde hissedeceği koşulları yaratıp geliştirmek için tüm olanaklarla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

