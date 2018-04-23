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Şahali, Antalya’da uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği kongresi’ne katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal üretimin devamını sağlamayı, istihdam kaynağı oluşturmayı ve güvenli gıdaya erişimin mümkün kılınabilmesini sağlamak adına gerekli politikaları geliştirip uygulamayı görev bildiğini söyledi.

Şahali, Antalya’da uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği kongresi’ne katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal üretimin devamını sağlamayı, istihdam kaynağı oluşturmayı ve güvenli gıdaya erişimin mümkün kılınabilmesini sağlamak adına gerekli politikaları geliştirip uygulamayı görev bildiğini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
Şahali, Antalya’da uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği kongresi’ne katıldı

ŞAHALİ: “ TARIMSAL ÜRETİMİN DEVAMINI SAĞLARKEN GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİMİ DE MÜMKÜN KILMAK LAZIM”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal üretimin devamını sağlamayı, istihdam kaynağı oluşturmayı ve güvenli gıdaya erişimin mümkün kılınabilmesini sağlamak adına gerekli politikaları geliştirip uygulamayı görev bildiğini söyledi.

Erkut Şahali, Antalya’da gerçekleşen 19. Uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği (CIGR) Kongresi’nde yaptığı konuşmada, insanlık tarihi ve canlı yaşamı açısından olmazsa olmazı durumunda bulunan tarımın son derece saygın bir meslek dalı olarak dikkat çektiğini söyledi. 

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şahali,“Güvenli gıdaya, sağlıklı üretim koşullarına ulaşmak her geçen gün biraz daha güçleşiyor. Gerek küresel iklim değişikliği gerekse kentleşmeden dolayı tarımla ilgili bilimsel aktiviteler, meslekler çok daha saygın, gerekli ve önemli bir hal alıyor” dedi.

Devletlere düşenin tarımsal bilim ve tarımsal akademiyle siyaseti entegre ederek, öncelikle yurttaşların, sonra da tüm dünya canlıları yararına sonuçları motive etmesi gerektiğini kaydeden Şahali, şöyle devam etti:
 
“Siyaseten tanınmamış bir ülkenin bakanı olabilirim ama ülkemden gelen ziraat mühendisleri şuanda sizlerle birlikte ortak kaygıları taşıyarak dünya insanlığına hizmet edecek bir vizyonu bilgileriyle harmanlayarak ülkemize getirecekler. Bizlerle birlikte bunları yurttaşlarımızın menfaatine değerlendirmek üzere çalışacaklar. Siyasetin görevi bilimle, akademiyle meslek kuruluşlarıyla senkronize olmak ve öncelikle yurttaşların sonra da tüm dünya insanlığının yararına sonuçlar üretebilmektir. Bizler bu sorumluluğu sonuna kadar hissederek, görev yapıyoruz. Çocukların siyasetten ari bir dünyanın ürünü olduğunu bilerek, dünya çocuk gününde; çocuklar için sürdürülebilir bir geleceğin öncelikle güvenli gıdaya, sağlıklı suya ve yaşanabilir çevre koşullarına sahip olmakla mümkün olabileceğini biliyoruz ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz” 

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI


Son Güncelleme: 23.04.2018 15:22
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