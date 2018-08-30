ŞAHALİ: 18 MİLYONLUK BİR KAYNAK YARATTIK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de ülkede gıda güvenliğini kurumsallaştırmak için atılan adımlardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini, her kim olursa olsun yurttaşa zehirli, zararlı gıda sunmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Kabinenin en borçlu, ekonomik bakımdan en zorlu durumda olan bakanlığın Tarım Bakanlığı olduğunu ifade eden Şahali, yerli üreticiyi, hayvancıyı korumanın ideolojileri gereği olduğunu söyledi. Genel Tarım Sigortası Fonunun bir önceki hükümet döneminde usulsüzce borçlandırıldığını, kurumu düze çıkarmak için atılması gereken tüm adımların atılmakta olduğunu ve mali yapının güçlendirilmeye çalışıldığını kaydetti. Göreve geldikleri günden beri süt paralarının günü gününe hatta gününden önce ödenmeye başlandığına dikkat çeken Şahali, kuraklık tazminatları için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bugün gerek siyasi gerek idari gerekse hukuki mücadele sayesinde Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde 18 milyon lira gibi bir kaynak yaratıldığını belirten Şahali, kuraklık haritasının da tamamlanmak üzere olduğunu belirterek tarım ve hayvancılık konularında yapılan yasa çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.