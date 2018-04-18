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“Şah Bal” Piyasadan Toplatılıyor

“Şah Bal” adı altındaki bal sahte çıktı.

“Şah Bal” Piyasadan Toplatılıyor

“Şah Bal” adı altındaki bal sahte çıktı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:09
“Şah Bal” Piyasadan Toplatılıyor
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“Şah Bal” adı altındaki bal sahte çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, satışı yasaklanan sahte balın piyasadan toplatılacağı belirtildi.

Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim balların analizlerinde tespit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda “Şah Bal” ürünlerinde “uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş” tespit edildi.

Yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit edilen Şah ballarının piyasaya sürülmesi yasaklanırken, toplatılması ve imhasına karar verildi.

Açıklamaya göre, mevzuata aykırı davranan işletmenin, bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri de bir yıl boyunca askıya alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

 

Son Güncelleme: 18.04.2018 17:29
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