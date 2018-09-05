Sağnak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 06 – 12 Eylül dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre Cuma ve Pazar günü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı da önümüzdeki günlerde 3-4 derece düşecek.

Rapora göre, bir haftalık dönemde bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu, öğleden sonra doğu kesimler parçalı bulutlu; Cuma günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Havanın, Cumartesi parçalı bulutlu zamanla az bulutlu; Pazar açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; Salı günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; Çarşamba günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredeceği; rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

