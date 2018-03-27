Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117001
ALTIN
172.053
DOLAR
3.9870
STERLİN
5.6247
EURO
4.9388
Abisinin Kimliği İle Adaya Geldi
ABİSİNİN KİMLİĞİ İLE ADAYA GELDİ
Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı
TEMİZEL BİLGİSAYAR KASASIDA ÇALDI
Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

SAGLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Kıbrıs Yeşilay tarafından organize edilen “Sağlıklı Yaşam için Doğa Yürüyüşü” gerçekleşti.

SAGLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Kıbrıs Yeşilay tarafından organize edilen “Sağlıklı Yaşam için Doğa Yürüyüşü” gerçekleşti.

27 Mart 2018 Salı 12:01
SAGLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ
banner238

SAGLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ


Kıbrıs Yeşilay tarafından organize edilen “Sağlıklı Yaşam için Doğa Yürüyüşü” gerçekleşti.


Kalkanlı’da bulunan anıt zeytin ağaçlarına düzenlenen yürüyüşe, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi Yeşilay Kulüpleri yanında, sivil toplum örgütlerinden katılımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kıbrıs Yeşilay’dan yapılan açıklamaya göre, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için, kaliteli zaman geçirmenin çok önemli olduğunu belirten Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, bunun yolunun da spor, sanat ve kültürel etkinliklerle iç içe olmaktan geçtiğini belirtti
Yürüyüş parkuru boyunca yer alan ülke florasına ait bazı endemik çiçekler, orkideler yanında, zeytin ve mitolojisi hakkında katılımcılara bilgiler de aktaran Başkan Ayşe Gökyiğit, yürüyüşe olan ilginin kendilerini mutlu ettiği ve bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti. 
Bu bağlamda, ülke doğasının en güzel olduğu bu dönemde Kıbrıs Yeşilay tarafından “sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü” adı altında gerçekleşen etkinlik için ülkenin kültürel miras açısından da çok önemli öğelerinden olan anıt zeytin ağaçları parkuru tercih edildi.
Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı Vadisi’nde yer alan yaşları 800 ile 400 civarındaki yaklaşık 2000 anıt zeytin ağacının bir kısmı Lüzinyan Dönemine ait ve halen bazıları isimlendirilmiş durumda

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim