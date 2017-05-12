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12 Mayıs 2017 Cuma 16:44

Sağlık Turizmi Konseyi’nden Türkan Aziz İle İslamoğlu’na Ziyaret

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, eski başhemşirelerden Türkan Aziz ile Firdevs İslamoğlu’nu ziyaret ederek plaket taktim etti.

Sağlık Turizmi Konseyi'nden Türkan Aziz İle İslamoğlu'na Ziyaret
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, eski başhemşirelerden Türkan Aziz ile Firdevs İslamoğlu’nu ziyaret ederek plaket taktim etti.

Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen ziyaretlerde konuşan Savaşan, Türkan Aziz ile Firdevs İslamoğlu’nun ülke insanına çok büyük emekleri geçtiğini söyleyerek, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı.

(GUR) FOTOĞRAFLI

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