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19 Şubat 2017 Pazar 17:20

Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Genel Kurulda, Ahmet Savaşan genel başkanlığa getirildi.

Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Genel Kurulda, Ahmet Savaşan genel başkanlığa getirildi.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, sağlık turizminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gelişmesi ve ülke içi katma değerin artması ana hedefiyle sağlık ve turizmde yetkili birlik başkanları ile otel, acente sahipleri ve yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

Oscar Resort Hotel’de yer alan genel kurulda oluşan konsey yönetim kurulu şöyle:

“Dimağ Çağıner, Fethi Özboğaç, Hüseyin Oskar, Orhan Tolun, Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Özgü Bayraktar, Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Dr. Savaş Özyiğit, Dr. İlker İpekdal, Faiz Camgöz, İbrahim Bağman, Disiplin Kurulu’na, Av. Özkul Özyiğit, Av. Erkan Sökmez, Salih Aslan ve Denetleme Kuruluna daYrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel, Prof. Dr. Mesut Yalvaç, Osman Malyalı, Erhan Özerden.”

Ahmet Savaşan yazılı açıklamasında, “Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri ile üniversite hastaneleri başta olmak üzere yüksek konforlu özel hastanelerindeki son teknoloji cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, tüp bebek merkezlerindeki yüksek başarı oranı, uluslararası akreditasyonları ile otellerinde sunulan medikal masaj, spa uygulamaları ve ayrıca yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeliyle birleştirdiği fiyat avantajı” sayesinde sağlık turizminde her geçen gün daha fazla ülkeden turist hasta çekmeyi başardığını anlattı.

Savaşan, “Turizm ve sağlık alanlarındaki çok kıymetli yönetici arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin Sağlık Turizmi’nden hak ettiği payı alması için çalışacak ve başaracağız” dedi.

(EMR/HÖ)                FOTOĞRAFLI

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