Sağlık Bakanlığı Ve Barolar Birliği İşbirliğinde Seminer Düzenleniyor



Lefkoşa, 23 Temmuz 18 (.): Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği işbirliğinde İstanbul Protokolü’ne yönelik eğitim semineri düzenleniyor.



Barolar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, eğitim semineri, 25 -26 Temmuz tarihlerinde saat 14.00’ten itibaren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu’nda yer alacak.



Seminer, Türkiye Adli Tıp Derneği’nden Prof. Dr. Nadir Arıcan, Doç. Dr. İsmail Özgür Can ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarından Dr. İdris Deniz’in sunumlarıyla gerçekleştirilecek. Eğitim, tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının katılımına açık olacak.



Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adına yazılı açıklama yapan Aslı Murat, 1983 Anayasası ve iç hukukun bir parçası haline getirilen İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin devlete, işkence konusunda bir çok yükümlülük yüklediğini belirterek, bunlara ek olarak işkencenin etkili bir şekilde soruşturulması ve belgelenmesi için oluşturulan ve 2000’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul görerek resmi belge niteliği kazan İstanbul Protokolü’nün işkencenin önlenmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



Murat, tüm bunlar ışığında Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve KKTC Sağlık Bakanlığı olarak, sözü edilen protokolün eğitiminin konunun öznelerinden doktorlara verilmesi noktasında fikir birliğine vardıklarını ifade etti.



(YIL/ÖK)

