Sağlık Bakanlığı, Sağlık Merkezlerinde Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri Başlattı

BİR YIL İÇERİSİNDE TÜM İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLAR DİŞ KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEKBESİM: “KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ İLE KORUYUCU DİŞ SAĞLIĞI HZİMETLERİNİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”Serdarlı, 22 Kasım 18 (.): Sağlık Bakanlığı, sağlık merkezlerinde başlattığı koruyucu diş sağlığı hizmeti programının ilki bugün Serdarlı Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.Sağlık Bakanı Filiz Besim, Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Gerhard Seeberger ile birlikte Serdarlı Sağlık Merkezi’ne giderek, çocukların diş kontrolünü yerinde izledi.Program kapsamında tüm sağlık merkezlerinde haftanın bir günü ilkokul 1. sınıf çocukların diş kontrolü; varsa diş tedavileri yapılacak. Diş sağlığı ve doğru diş fırçalama konusunda bilgilendirme yapılacak.Bakanlık, bir yıl sonunda tüm ilkokul birinci sınıf çocukların diş sağlığı kontrollerini tamamlamayı hedefliyor.BESİMSağlık Bakanı Filiz Besim, Serdarlı’da yaptığı açıklamada, FDI Başkanı Dr. Gerhard Seeberger’in de katılımıyla Dünya Diş Hekimliği Haftası nedeniyle diş hekimleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini ve diş hekimliğinin ülkede planlanmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydettiBesim, göreve geldiği günden bu yana koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durduklarını ve koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.Filiz Besim, diş hekimliği sağlık hizmetlerinin de devlet politikası olması gerektiğini belirterek, koruyucu diş sağlığı hizmetlerini sağlık ocaklarında başlattıklarını ve sağlık merkezlerinin bu hizmetlerin liderliğini yapmasını istediklerini ifade etti.Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık merkezlerinde yapılacağını ve diş hekimliği koruyucu hizmetlerinin bir bölümünün sağlık ocaklarında yapılacağını kaydetti. Besim, sağlık ocaklarında bir yıl boyunca tüm ilkokul birinci sınıf çocuklarının kontrolden geçirileceğini, tedavilerinin yapılacağını ve diş fırçalama eğitimi verileceğini ifade etti.Besim, FDI Başkanı Seeberger’in de kendilerine eşlik etmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, sağlığın ağızda başladığına dikkat çekti.Sağlığın bir bütün olduğunu ve hepsinin üzerinde detaylı çalışmak, planlamak ve yasalarla desteklemek gerektiğini vurgulayan Besim, bugün Serdarlı’da başlattıkları programın tüm sağlık merkezlerinde haftada bir gün gerçekleştirileceğini yineledi.Besim ayrıca koruyucu diş sağlığı hizmetleri kapsamında halka yönelik eğitim çalışmalarının da yapılacağını kaydetti.SEEBERGERFDI Başkanı Dr. Gerhard Seeberger de yaptığı açıklamada, sağlığın tüm insanların doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı.Siş sağlığı da dahil olmak üzere sağlığın vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu ve sağlık hizmetlerinin sadece şehirlerde değil tüm ülkeye yayılması gerektiğini belirten Seeberger, bunda da sağlık merkezlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.Sağlıkta geleneksel beslenmeyle ilgili bilgilere de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Seeberger, beslenme şeklinin yararlı vitaminleri, mineralleri ve kalorileri içermesi gerektiğinin altını çizdi.Bugün dünyada çok hızlı bir hayat yaşandığını ve besinlerin bir çoğunun şeker içeren işlenmiş gıdalar oluştuğunu söyleyen Seeberger, bu gıdaların hiçbir besin değeri olmadığına işaret etti.“ŞEKER BAĞIMLILIĞI, KOKAİN BAĞIMLILIĞINDAN 8 KAT DAHA FAZLA”

FDI Başkanı Seeberger, şekerin yaptığı bağımlılığın kokain bağımlılığından 8 kat daha fazla olduğunu kaydederek, günde ihtiyaç olan şeker miktarının yaş ve cinsiyete göre değiştiğini söyledi. Seeberger, bir çocuğa verilecek şeker miktarının iki kaşıkla sınırlandırılması gerektiğini, ayrıca vücudun maksimum 36 gram şekeri "metabolize" edebildiğini vurguladı.

Seeberger, Besim için “Biz çok şanslıyız, çünkü bizimle ilgilenen, sağlık sistemimizi yeniden kurmak isteyen çok iyi bir Sağlık Bakanımız var” dedi.İnsan sağlığının ağızda başladığını vurgulayan Seeberger, diş hekimlerinin tüm tıp alanında ön görüşe ve klinik görüşe sahip olduklarını söylediSeeberger, ağız içerisindeki tüm risklerin kalbe ve akciğerlere de yansıdığını, kanser ve diyabet riskini de artırdığını sözlerine ekledi.(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLIHaber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar