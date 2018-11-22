banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92647
ALTIN
208.645
DOLAR
5.2791
STERLİN
6.8063
EURO
6.0253
Afrika davası devam ediyor
Afrika davası devam ediyor
Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi Evini Ateşe Verdi
Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi...
Furkan teminata bağlandı
Furkan teminata bağlandı
Gül tutuklu yargılanacak
Gül tutuklu yargılanacak
banner282

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Merkezlerinde Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri Başlattı

BİR YIL İÇERİSİNDE TÜM İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLAR DİŞ KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Merkezlerinde Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri Başlattı

BİR YIL İÇERİSİNDE TÜM İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLAR DİŞ KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Merkezlerinde Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri Başlattı

BİR YIL İÇERİSİNDE TÜM İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLAR DİŞ KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

BESİM: “KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ İLE KORUYUCU DİŞ SAĞLIĞI HZİMETLERİNİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Serdarlı, 22 Kasım 18 (.): Sağlık Bakanlığı, sağlık merkezlerinde başlattığı koruyucu diş sağlığı hizmeti programının ilki bugün Serdarlı Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Gerhard Seeberger ile birlikte Serdarlı Sağlık Merkezi’ne giderek, çocukların diş kontrolünü yerinde izledi.

Program kapsamında tüm sağlık merkezlerinde haftanın bir günü ilkokul 1. sınıf çocukların diş kontrolü; varsa diş tedavileri yapılacak. Diş sağlığı ve doğru diş fırçalama konusunda bilgilendirme yapılacak.
Bakanlık, bir yıl sonunda tüm ilkokul birinci sınıf çocukların diş sağlığı kontrollerini tamamlamayı hedefliyor.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Serdarlı’da yaptığı açıklamada, FDI Başkanı Dr. Gerhard Seeberger’in de katılımıyla Dünya Diş Hekimliği Haftası nedeniyle diş hekimleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini ve diş hekimliğinin ülkede planlanmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti

Besim, göreve geldiği günden bu yana koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durduklarını ve koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Filiz Besim, diş hekimliği sağlık hizmetlerinin de devlet politikası olması gerektiğini belirterek, koruyucu diş sağlığı hizmetlerini sağlık ocaklarında başlattıklarını ve sağlık merkezlerinin bu hizmetlerin liderliğini yapmasını istediklerini ifade etti.

Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık merkezlerinde yapılacağını ve diş hekimliği koruyucu hizmetlerinin bir bölümünün sağlık ocaklarında yapılacağını kaydetti. Besim, sağlık ocaklarında bir yıl boyunca tüm ilkokul birinci sınıf çocuklarının kontrolden geçirileceğini, tedavilerinin yapılacağını ve diş fırçalama eğitimi verileceğini ifade etti.

Besim, FDI Başkanı Seeberger’in de kendilerine eşlik etmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, sağlığın ağızda başladığına dikkat çekti.

Sağlığın bir bütün olduğunu ve hepsinin üzerinde detaylı çalışmak, planlamak ve yasalarla desteklemek gerektiğini vurgulayan Besim, bugün Serdarlı’da başlattıkları programın tüm sağlık merkezlerinde haftada bir gün gerçekleştirileceğini yineledi.

Besim ayrıca koruyucu diş sağlığı hizmetleri kapsamında halka yönelik eğitim çalışmalarının da yapılacağını kaydetti.

SEEBERGER

FDI Başkanı Dr. Gerhard Seeberger de yaptığı açıklamada, sağlığın tüm insanların doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Siş sağlığı da dahil olmak üzere sağlığın vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu ve sağlık hizmetlerinin sadece şehirlerde değil tüm ülkeye yayılması gerektiğini belirten Seeberger, bunda da sağlık merkezlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sağlıkta geleneksel beslenmeyle ilgili bilgilere de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Seeberger, beslenme şeklinin yararlı vitaminleri, mineralleri ve kalorileri içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bugün dünyada çok hızlı bir hayat yaşandığını ve besinlerin bir çoğunun şeker içeren işlenmiş gıdalar oluştuğunu söyleyen Seeberger, bu gıdaların hiçbir besin değeri olmadığına işaret etti.

“ŞEKER BAĞIMLILIĞI, KOKAİN BAĞIMLILIĞINDAN 8 KAT DAHA FAZLA”

FDI Başkanı Seeberger, şekerin yaptığı bağımlılığın kokain bağımlılığından 8 kat daha fazla olduğunu kaydederek, günde ihtiyaç olan şeker miktarının yaş ve cinsiyete göre değiştiğini söyledi. Seeberger, bir çocuğa verilecek şeker miktarının iki kaşıkla sınırlandırılması gerektiğini, ayrıca vücudun maksimum 36 gram şekeri "metabolize" edebildiğini vurguladı.


Seeberger, Besim için “Biz çok şanslıyız, çünkü bizimle ilgilenen, sağlık sistemimizi yeniden kurmak isteyen çok iyi bir Sağlık Bakanımız var” dedi.

İnsan sağlığının ağızda başladığını vurgulayan Seeberger, diş hekimlerinin tüm tıp alanında ön görüşe ve klinik görüşe sahip olduklarını söyledi

Seeberger, ağız içerisindeki tüm risklerin kalbe ve akciğerlere de yansıdığını, kanser ve diyabet riskini de artırdığını sözlerine ekledi.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dpö’nün “ekonomik Ve Sosyal Görünüm” Kitabı Yayımlandı
Dpö’nün “ekonomik Ve Sosyal Görünüm” Kitabı Yayımlandı
Barolar Birliği “kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Panel Gerçekleştirecek
Barolar Birliği “kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Panel Gerçekleştirecek
Türkmenköy’de Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri İle İlgili Uygulamalı Eğitim Verilecek
Türkmenköy’de Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri İle İlgili Uygulamalı Eğitim Verilecek
Sağlık Bakanlığı Koah Farkındalık Semineri Düzenledi
Sağlık Bakanlığı Koah Farkındalık Semineri Düzenledi
Ktükd Pazar Günü Gerçekleştirilecek “şiddete Karşı Hayır” Yürüyüşüne Katılarak Destek Verecek
Ktükd Pazar Günü Gerçekleştirilecek “şiddete Karşı Hayır” Yürüyüşüne Katılarak Destek Verecek
İçişleri Bakanlığı, Akıncılar Bölgesinde Yaklaşık 40 Yıldır Devam Eden İskan Sorununa Çözüm Üretmeye Başlandığını Açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Akıncılar Bölgesinde Yaklaşık 40 Yıldır Devam Eden İskan Sorununa Çözüm Üretmeye Başlandığını Açıkladı
Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti
Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti
Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı
Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı
Töder, Öğretmenler Gününü Kutladı
Töder, Öğretmenler Gününü Kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim