Sağlık Bakanlığı’ndan Tıp-iş’e 4 Maddelik Taslak Protokol

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Sağlık Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’na (Tıp-İş) 4 maddelik öneri verdiğini kaydederek, “Tıp-İş’in taleplerine yasal ve makul çerçevede ‘evet dedik. Umarım onlar da olumlu atım atar” dedi.

MÜSTEŞAR DANA, BAYRAK RADYOSU’NDA KONUŞTU:

“TIP-İŞ’İN TALEPLERİNE YASAL VE MAKUL ÇERÇEVEDE ‘EVET DEDİK. UMARIM ONLAR DA OLUMLU ATIM ATAR”

“4 MADDEDEN OLUŞAN TASLAK PROTOKOLDE HEKİMLERİN TALEP ETTİĞİ YASALARLA İLGİLİ TAKVİMLENDİRME DE VAR... GREV BUGÜN KALKABİLİR”

“GREVİN SÜRMESİ HALİNDE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ. BU GREV KIRICILIĞI DEĞİL”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Sağlık Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’na (Tıp-İş) 4 maddelik öneri verdiğini kaydederek, “Tıp-İş’in taleplerine yasal ve makul çerçevede ‘evet dedik. Umarım onlar da olumlu atım atar” dedi.

4 maddeden oluşan taslak protokolde hekimlerin talep ettiği yasalarla ilgili takvimlendirmeye de yer verdiklerini belirten Dana, “Doktorların eyleminin seyri bugün içinde belli olacak. Grev kalkabilir” açıklamasında bulundu.

Tıp-İş’in grevini sürdürmesi halinde bakanlığın Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile özel hastanelerin hizmet verme önerisi değerlendireceğini söyleyen Dana, “Biz nasıl eyleme hoşgörüyle bakıyorsak, onlar da vatandaşın sağlık hizmeti alması için yapılan çalışmalara hoşgörülü baksın. Bu grev kırıcılığı değil” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Müsteşar Dana, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan 45 Dakika programına katılarak açıklamada bulundu.

TIP-İŞ’E 4 MADDELİK TASLAK PROTOKOL

Tıp-İş’in grevinin kalkması için Sağlık Bakanlığı’nın Tıp-İş’e 4 maddelik taslak protokol sunduğunu kaydeden Kemal Deniz Dana, protokolün dün akşam Tıp-İş’e iletildiğini belirtti.

Dana, Tıp-İş’in protokole vereceği cevaba göre doktorların eyleminin seyrinin bugün içinde belli olacağını söyledi.

Kemal Deniz Dana, doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla bakanlığın çok ciddi çalışmalar yaptığını ve doktorların gerek maaşlarında, gerekse diğer haklarında ciddi iyileşmeler yapıldığını ifade etti.

“Özlük haklarıyla ilgili Sağlık Değişiklik Yasası yürürlüğe girdikten sonra doktorlara maaş artışı yapılacak” diyen Dana, Yüksek Mahkeme’nin ikinci iş konusundaki kararının ortada olduğunu belirtti.

“VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETİ SAĞLAMAK GÖREVİMİZ”

Grevin hak olduğunu ancak vatandaşın sağlık hizmeti almasının da hak olduğunu belirten Kemal Deniz Dana, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlamanın Sağlık Bakanlığı’nın ana görevi olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Tıp-İş’in grevini sürdürmesi halinde bakanlığın B planı olduğunu yineledi.

“TIP-İŞ EYLEME DEVAM EDERSE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ, BU GREV KIRICILIĞI DEĞİL”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile özel hastanelerin hizmet verme önerisi olduğunu açıklayan Dana, Tıp-İş grevine devam etmesi halinde bu önerileri değerlendireceklerini söyledi.

Eyleme nasıl biz hoşgörü ile bakıyorsak, onlar da vatandaşın sağlık hizmeti alması için yapılan çalışmalara hoşgörülü baksınlar. Bu grev kırıcılığı değil” diyen Dana, sendikayı sürekli görüşme masasına çağırdıklarını ve bu amaçla 4 maddelik taslak protokol hazırladıklarını anlattı.

4 maddeden oluşan taslak protokolün içerisinde sendikanın isteklerine imkan ve olanaklar çerçevesinde yanıt vermeye çalıştıklarını ve talep edilen yasalarla ilgili takvimlendirme yaptıklarını açıklayan Kemal Deniz Dana, sendikanın talepleri ile taslak protokolün tadil edildikten sonra gün içinde grevin biteceğine inanç belirtti.

“EKSİKLİKLERİN BİLİNCİNDEYİZ”

Hastanelerdeki eksikliklerin bilincinde olduklarını ve bunların giderilmesi için bir takım çalışmaların yapıldığını anlatan Dana, sorunların tek tek giderilmeye çalışıldığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Tıp-İş’i sağduyuya çağıran Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, vatandaşın sağlık hizmeti almasının önünün tıkanmaması gerektiğini belirterek, “Biz sendikanın tüm isteklerine yasal ve makul bir şekilde evet dedik. Umarım olumlu bir adım atarlar” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taslak protokolün içeriğine de değinildi.

Buna göre, doktorların özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili yasanın Meclis tatile girmeden, Haziran 2017’ye kadar yürürlüğe girmesi ön görülüyor. Özel hasta bakma hakkı yeniden düzenlenerek muayene, tetkik ve her türlü tedaviyi içerecek şekilde düzenlenmesi öngörülen protokolde, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Çalışanı Tabipler Yasası’nı görüşmeye hazır olduğu belirtiliyor. Bu konuda da takvimlendirme söz konusu.

Bakanlık tarafından hazırlanan protokolün son maddesinde ise, Döner Sermaye Yasası ve tüzüklerin bu yasama döneminde yürürlüğe girmesiyle ilgili.

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