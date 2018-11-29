Sağlık Bakanlığı’ndan “radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” Konulu Eğitim



Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Sağlık Bakanlığı, sağlık personeline yönelik “ Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim düzenledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalassemia Merkezi’nde düzenlenen ve bugün başlayan eğitim iki gün sürecek.



Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Prof. Dr. Doğan Bor tarafından verilen eğitimde, Radyasyon Fiziği, Radyasyondan Korunma, Radyosyonnun Biyolojik Etkileri, Alan Ve Kişisel Dozimetreler, X Işınlarıın Oluşumu Ve Radyografik Görüntüleme Sistemleri, Raygorafik Görüntü Oluşumu Görüntü Kalitesi ve Dozimetri, Mamografi Tekniğinin Genel Prensipleri, Floroskopi ve Girişimsel İncelemeler, Bilgisayarlı Tomografi Genel Prensipler, Bilgisyarlı Tomografide Radyasyon Doz Optimizasyonu, Radyografi ve Floroskopi İncelemelerinde Çocuk Hastaların Radyosyon Dozları ve Doz Azaltma Yöntemleri, Hamilelik ve Radyasyon konuları ele alınıyor.



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