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27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

Sağlık Bakanlığı, Kamuda İkinci İş Yasağının 1 Ağustos’ta Uygulamaya Gireceğini Hatırlattı

Sağlık Bakanlığı, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya gireceğini hatırlatarak, kamuda görevli tüm doktorların mahkeme kararına riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Kamuda İkinci İş Yasağının 1 Ağustos'ta Uygulamaya Gireceğini Hatırlattı
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DOKTORLARDAN KARARA UYMALARI İSTENDİ

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 (.): Sağlık Bakanlığı, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya gireceğini hatırlatarak, kamuda görevli tüm doktorların mahkeme kararına riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1 Şubat tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın uygulanması kararı aldığı anımsatıldı.

Alınan kararın, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, bu tarihten itibaren kamuda görevli tüm doktorların mahkeme kararına riayet etmeleri gerektiği ifade edildi.

(GÖZ/GÜL)

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