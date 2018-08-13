Sağlık Bakanlığı İle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Arasında “sporcu Sağlığı” Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı



SAĞLIK BAKANI BESİM, HEDEFLERİ ARASINDA SPORCU SAĞLIK MERKEZİNİN DE BULUNDUĞUNU BELİRTTİ



Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) arasında “Sporcu Sağlığı” konusunda işbirliği protokolü imzalandı.



Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, protokole, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu.



Protokol kapsamında, KTFF K-PET Süper Lig, Birinci Lig ve diğer liglerde oynayan futbolcuların sağlık raporları için gerekli kontroller, Süper lig müsabakalarında futbolculara gerekebilecek acil, medikal ve cerrahi müdahaleler, eğitim programları da bulunuyor.



HEDEF SPORCU SAĞLIK MERKEZİ



Sağlık Bakanı Filiz Besim, protokol töreni sonrası yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak, önlerinde bir hedef olan sporcu sağlığı merkezinin de devreye girmesiyle, sporcularla ilgili çalışmaların tek bir merkezden yürütüleceğini, bu merkezde sadece tedavi değil, rehabilitasyon çalışmalarının da yapılacağını ifade etti.



Besim, “Bunun sporcu sağlığı adına çok daha çağdaş hizmet için bir başlangıç olacağını düşünüyorum” dedi.



SERTOĞLU



KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, işbirliği için Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti ve bu ortaklığın ülke gençliğine büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.



(ID/ÖK)

