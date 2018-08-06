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Sağlık Bakanlığı, Herhangi Bir Sağlık Çalışanının Ek Mesaisinin Kesilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) iddia ettiği gibi “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının” söz konusu olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Herhangi Bir Sağlık Çalışanının Ek Mesaisinin Kesilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) iddia ettiği gibi “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının” söz konusu olmadığını belirtti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:12
Sağlık Bakanlığı, Herhangi Bir Sağlık Çalışanının Ek Mesaisinin Kesilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) iddia ettiği gibi “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının” söz konusu olmadığını belirtti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık sistemindeki iyileştirilmelerle birlikte yeni alınan, alınması planlanan hemşireler ve sağlık personeline rağmen ek mesai ihtiyacının sürdüğüne işaret edildi.
Sağlık Bakanlığı’nın mevcut personel eksikliğinden kaynaklanan ek mesai gereksiniminin sağlık personelinin özverili çalışmalarıyla devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Herhangi bir sağlık çalışanının ek mesaisinin budanması söz konusu değildir. Yapılan işlem teknik bir çalışmadır ve ek mesai çalışan hiçbir personelimizi olumsuz bir şekilde etkilememiştir” denildi.
Boş kadroların en kısa sürede doldurulması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Göreve geldiğimiz günden bu yana mevcut kadroların arttırılması için yüksek hemşire ilk atama kadrolarını 180’den 300’e çıkartarak ciddi bir artış sağlamış bulunmaktayız.
Sınavı geçen tüm yüksek hemşireler kadroya dahil edilmiş, aynı zamanda boş kalan kadrolar içinde münhal ilan edilmiş, personel eksikliğinin giderilmesi için azami gayret gösterilmektedir.
Tüm sağlık personeli gibi hemşirelerimiz de sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısıyla hemşirelerimizin haklarının budanması iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.”
(TUĞ/HA)
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