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Sağlık Bakanlığı, Eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Bakım Ve Tedavi Merkezi’ne Dönüştürülmesi İçin İhaleye Çıktı

HASTANE, 50 YATAKLI BİR BAKIM VE TEDAVİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK 15 YILLIĞINA İŞLETİLMEYE VERİLECEK

Sağlık Bakanlığı, Eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Bakım Ve Tedavi Merkezi’ne Dönüştürülmesi İçin İhaleye Çıktı

HASTANE, 50 YATAKLI BİR BAKIM VE TEDAVİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK 15 YILLIĞINA İŞLETİLMEYE VERİLECEK

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Sağlık Bakanlığı, Eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Bakım Ve Tedavi Merkezi’ne Dönüştürülmesi İçin İhaleye Çıktı
HASTANE, 50 YATAKLI BİR BAKIM VE TEDAVİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK 15 YILLIĞINA İŞLETİLMEYE VERİLECEK
KOMİSYONA SEVK EDİLEN İHALE DOSYASININ SON SATIN ALMA TARİHİ 27 KASIM
TEKLİFLER MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NDA 28 KASIM’DA DEĞERLENDİRİLECEK
Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Bakım ve Tedavi Merkezi’ne dönüştürülmesi için ihaleye çıktığını duyurdu. 
Akçiçek Hastanesi’nin 50 yataklı bir bakım ve tedavi merkezine dönüştürülmesine ve 15 yıllığına işletilmesine yönelik hazırlanan ve komisyonuna sevk edilen ihale dosyalarının son satın alma tarihi 27 Kasım. Teklifler, Merkezi İhale Komisyonu’nun 28 Kasım’daki toplantısında değerlendirilecek.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“İngiliz Dönemi’ne ait kamu yapılarından olup 1995 yılına kadar Girne bölgesine hastane olarak hizmet veren eski Dr. Girne Akçiçek Hastanesi’nin atıl durumdan kurtarılıp buraya fonksiyon kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 
Sağlık Bakanlığı yaklaşık 1.400 metrekare kapalı alana sahip, sarı taştan inşa edilmiş eski Girne Akçiçek Hastanesi’nin restorasyonunun yapılıp 50 yataklı bir bakım ve tedavi merkezine dönüştürülmesi ve 15 yıllığına işletilmesine yönelik hazırlamış olduğu ihale Komisyonu’na sevk etmiş ve ihalenin duyurusu gerçekleştirilmiştir. 
İhale dosyalarının son satın alma tarihi 27 Kasım 2018 Salı günü olup, gelen teklifler ise Merkezi İhale Komisyonu’nun 28 Kasım 2018 Çarşamba günkü toplantısında değerlendirilip ihalenin neticelendirilmesi hedeflenmektedir.”
(RÇ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI
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