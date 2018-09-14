Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinde Sertifikalı Hasta Refakatçisi Olmak İsteyenler İçin Eğitim Düzenliyor

EĞİTİMİ TAMAMLAYARAK SERTİFİKA ALANLAR DEVLET GÜVENCESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK



Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde sertifikalı hasta refakatçisi olarak çalışmak isteyenler için eğitim düzenliyor.

“Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Devlet Hastanelerinde İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Programı”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hasta Hakları Derneği’nin katkılarıyla “Yerli İstihdamı Destekleme Projesi” kapsamında düzenleniyor.

BAŞVURULAR 20 EKİM’E KADAR

Bakanlık bünyesinde verilecek eğitime başvurular bugün başladı. 1 Kasım’da başlaması planlanan eğitim için 20 Ekim’e kadar başvuru kabul edilecek. Başvurular KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim, eşzamanlı olarak tüm bölgelerde eğitmenler tarafından verilecek. Eğitim programı sonucunda sertifika alan kişiler devlet güvencesinde istihdam edilecek.

Hasta refakatçisi olarak hizmet verecek kişilerin ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması planlanıyor.

Başvuru dilekçeleri Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden veya Yatakları Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Kursa 20-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu, bedensel, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı olduğunu gösteren devlet hastanelerinden sağlık raporu ve polisten karakter belgesi almış KKTC vatandaşı kişiler başvurabilecek.

(RÇ/GÜL)

