Sağlık Bakanlığı Bünyesinde, “radyasyon Sağlığı Ve Güvenliği Birimi” Kurulması Çalışmalarına Başlandı

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği, Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Bor danışmanlığında Bakanlık bünyesinde Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ni oluşturma çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulması çalışmaları hızla devam ederken, birimin oluşması ve radyasyondan korunma için Sağlık Bakanlığının görev ve yetkilerini belirleyecek gerekli yasal prosedüre yönelik hukuki çalışmalar da eş zamanlı başladı.

Uzun yıllardır ülkede ciddi bir sıkıntı ve eksiklik olan, gerek sağlık çalışanlarını radyasyon ışınlarından korumak gerekse toplumun radyasyonun çevresel etkilerinden korunmasının sağlık açısından çok önemli olduğu bilinci ile çalışmalara hız verildi.

(TUĞ/YIL)