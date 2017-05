Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle Görüştü (2-son)

SUCUOĞLU: “GREVİN DEVAM ETMESİ HALİNDE, ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİNİ BAŞKA ŞEKİLLERDE SUNACAĞIZ”



“HALK CİDDİ ŞEKİLDE MAĞDUR EDİLDİ. BU KABUL EDİLEMEZ”

“ANLAŞMA İÇİN, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ, KAPILARIMIZ AÇIK”

“SAĞLIKTA KİMSE POLİTİKA YAPMASIN. BİZ ULAŞABİLECEĞİMİZ, YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYE HAZIRIZ”

GARDİYANOĞLU: “BU STATÜKO YIKILACAK VE KIBRIS TÜRK HALKI HAK ETTİĞİ SAĞLIK HİZMETİNİ ALACAK. BU GREVDEN, EYLEMDEN HİÇ KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) grevinin devam etmesi halinde, halkın mağduriyet yaşaması adına ücretsiz sağlık hizmetinin başka şekillerde sunulacağını belirtti.

“Poliklinik hizmetleri, başka şekilde ücretsiz olarak halka sunulacak” diyen Sucuoğlu, dün itibariyle başlayan çalışmanın bugün akşamüzeri büyük ihtimalle sonuçlanacağını ve 1-2 gün içinde halka duyurulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu,Tıp-İş’in grevinin devam etmesi halinde atılacak adımları belirlemek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Remzi Gardiyanoğlu başkanlığındaki Serbest Çalışan Hekimler Birliği yöneticileriyle görüştü.

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) grev kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tıp-İş’in çeşitli talepleri nedeniyle son 10 gündür sağlıkta, özellikle hastanelerde hizmetlerin durma noktasına geldiğine işaret ederek, dün itibarıyla sadece acil hastalara müdahale edildiğini ve çok acil vakaların ameliyat edildiğini belirtti.

“GERGİNLİKLER, İKİNCİ İŞ YASAĞI KARARINDAN SONRA ARTTI”

Süreç içinde Tıp-İş başkan ve yönetim kuruluyla defalarca görüştüklerini ifade eden Sucuoğlu, Tıp-İş’in dile getirdiği sorunların ocak ayında da olduğunu ancak şubat başı itibarıyla daha şiddetli şekilde gündeme getirilmeye başlandığını söyledi.

Sucuoğlu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin şubat başında “ikinci iş yasağı” kararının ardından gerginliklerin arttığını vurguladı.

Kamu hekimlerinin bazı konularda haklı olduklarını çünkü mahkeme kararıyla birlikte 6 aylık bir süre içinde altyapısı hazır olmayan hastanelerde hizmet verme ve özel hasta bakma durumunda olunacağını dile getiren Sucuoğlu, bunun gerçekten sıkıntılı bir durum olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, özlük hakları konusunda, özellikle 2011’den sora göreve gelen hekimler konusunda bir açılım yapma kararı aldıklarını belirterek, Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantıların hemen hemen hepsine Tıp-İş’in kendileriyle birlikte katıldığını ve nelerin yapılıp, nelerin yapılmasının imkansız olduğunun kendilerine anlatıldığını belirtti.

Bu toplantıların geçen yıl Mayıs ayında başladığını anımsatan Bakan Sucuoğlu, Tıp-İş’e protokol dahil her türlü anlaşmanın önerildiğini, özellikle hafta sonu gönderdikleri öneriyi bakanlığın kabul etmeye hazır olduğunun kendilerine iletildiğini anlattı.

“BİZİ AŞAN TALEPLERİ VAR…”

Bakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bizi aşan ve kendilerinin de yüzde yüz bildikleri talepleri var. 2008’den önce göreve gelen doktorların maaşlarına yüzde 50 artış ve bunun emekliliğe yansımasını istiyorlar. Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanı Müsteşar ve müdürü defalarca bunun olamayacağını kendilerine söyledi. Geçen Mayıs’tan, Yüksek İdare Mahkemesi’nin sözkonusu kararı aldığı şubat ayına kadar bu konuda hiç bir şey yapılmadı. Karardan sonra ise olay yeniden gündeme gelmiştir. 30-40 yıldır yaşanan altyapı eksiklikleri gündeme getiriliyor. Zaman zaman yaşanan ilaç eksiklikleri, alet eksiklikleri gündeme gelmiştir.”

Gündeme getirilen solunum cihazları konusunda, göreve geldiklerinde hemen ihaleye çıkıldığını, ihalenin sonuçlandığını ve 22 tane solunum cihazının Almanya’da hazırlandığını kaydeden Sucuoğlu, ihaleyi kazanan firmanın cihazların ülkede kullanılan İngiliz sistemine uyumlaştırma için 6 hafta süre istediğini, bunun 3 haftasının dolduğunu ve yaklaşık 3 hafta sonra ise cihazların hazır olacağını aktardı.

Bunlar bilinmesine rağmen, yanıltıcı beyanatlar verilmesini eleştiren Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Daha önce tomografi, MR ve diğer cihazların bozulması, grev nedeni miydi?” diye sordu.

Sucuoğlu, halkın neyin ne olduğunu ve grev nedenini de çok iyi bildiğini ifade ederek, tüm olumlu çabalarına iyi niyetli yaklaşım ve toplantı çağrılarına rağmen Tıp-İş başkan ve yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmadığını vurguladı.

“ÜLKEDE SADECE TIP MESLEĞİ YOK, DİĞER MESLEKLERİ YOK SAYAMAZSINIZ”

Halkın yanlış bilgilendirilmesi üzerine bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissettiklerini belirten Sağlık Bakanı Sucuoğlu, “Doktorların maaşına yüzde 50 artış yapılması bir örnek teşkil eder. Ülkede sadece tıp mesleği yok, artış yapılacaksa, kamuda çalışan herkesin hakkıdır. Sadece bir meslek grubuna artış yapıp, diğer meslekleri yok sayamazsınız. Devlet bir bütündür, maliyenizde bu güç varsa yapar, ama Maliye Bakanlığı şu anda böyle bir mali bütçesi olmadığını dile getirmiştir” dedi.

Konunun Sağlık Bakanlığı’nı aştığını ifade eden Sucuoğlu, Tıp-İş’in, bu konuda kararlıysa, grevin uzayıp gideceğini, dolayısıyla kendilerinin de bir B planı düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

Devletin halka sağlık hizmeti vermesinin zorunlu olduğuna işaret ederek, bu sebeple Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile bugün görüşerek, B planı için çalışma yaptıklarını kaydetti.

“HİPOKRAT YEMİNİNDE PARA YOKTUR… SAĞLIK HİZMETİ VERMEK VARDIR”

Doktorların hipokrat yeminine dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, “Bu yeminde para yoktur. Bu yeminde, her koşulda, her ırktan, her renkten, her dilden insana sadece sağlık hizmeti vermek vardır” dedi.

Halkın ciddi şekilde mağdur edildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Sucuoğlu, dünyada sağlıkta bu kadar uzun grev yapan tek bir ülke olmadığını, bunu bir örneğinin bulunmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın her türlü görüşmeye hazır olduğunu hem sözlü, hem de yazılı olarak söylediğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, kendilerine hafta sonu sunulan önerilerle ilgili yazılı protokol yapılacağının da aktarıldığını kaydetti.

Bir yasa tasarısının hazırlanıp, yasallaşmasının belli bir süre istediğini, bunlar bilinmesine rağmen kendilerine 15-20 gün gibi bir sürenin verilmesini de eleştiren Sağlık Bakanı Sucuoğlu, sağlık hizmetlerinin durdurulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“POLİKLİNİK HİZMETLERİ, BAŞKA ŞEKİLDE ÜCRETSİZ OLARAK, HALKA SUNULACAK”

Halkın sağlık hizmetinde mağduriyet yaşamaması adına ücretsiz, sağlık hizmetinin başka şekillerde sunulacağını ifade eden Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bunun için çalışmaların dün itibarıyla başladığını, bugün akşamüzeri büyük ihtimalle sonuçlanacağını ve 1-2 gün içinde halka duyurulacağını belirtti. Sucuoğlu, “Poliklinik hizmetleri, başka şekilde ücretsiz olarak, halka sunulacak” dedi.

İşlerin bu noktaya gelmesini hiç istemediklerini söyleyen Bakan Sucuoğlu, anlaşma için de, her zaman olduğu gibi, kapılarının açık olduğunu kaydetti.

“Bile bile, gerçekleşemeyecek maddeleri istemek, gemileri yakmakla eşdeğerdir diye görüyoruz” diyen Sucuoğlu, “Kimse maaşı düşük, özlük hakları düşük, emekliye çıktığında alacağı prim düşük diye hastaları mağdur edemez. Gerekeni yapacağız, hiçbir güç hastaların sağlık hizmeti almasını engelleyemez” şeklinde konuştu.

Tıp-İş’in yeniden değerlendirme yapmasını, ulaşılabilecek hedefler koymasını ve kendileriyle görüşmesini talep eden Bakan Sucuoğlu, “Bu devletin maliyesinin belli bir gücü var, bunun ötesini istemek, imkansızı istemek” dedi.

“GREV OLMASINA RAĞMEN ÖZELDE HASTA BAKAN DOKTORLAR VAR”

Grev olmasına rağmen, özelde hasta bakan, ameliyat yapan doktorları da eleştiren Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bu kabul edilemezdir, bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu şekilde davranılması halinde zaten erozyona uğrayan sağlığa saygı daha da aşağılara çekilecektir. Sağlıkta kimse politika yapmasın. Biz ulaşabileceğimiz, yapabileceğimiz her şeye hazırız. Biz hiçbir zaman sağlığın özele kaymasını istemedik, bu yönde bir tavır koymadık. Hiçbir kurul kararına, tek bir defa telefoniyen ve telkinde bulunarak müdahale etmedik. Bizim hastanenin, sağlığın özele kayması en son isteyeceğimiz şeydir. Ama böyle devam ederse, halkın mağdur olmaması adına istemememize rağmen, mecburen bu yönde adım atıp, yeni açılımda bulunmak zorunda kalacağız. Bunu yarın açıklayacağız.”

GARDİYANOĞLU: “BU STATÜKO YIKILACAK”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu da, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmelerinin ardından bakanlık önünde yapığı açıklamada, Tıp-İş’in grevinin devam etmesi halinde farklı projeler üretildiğini, halkın mağdur olmaması adına bir takım kararlar alındığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu ile bu konu üzerinde bir çalışma yaptıklarını anlatan Gardiyanoğlu, gün içinde yönetim, üyeler ve farklı kuruluşlarla görüşmeler yaparak, halkı mağdur etmeyecek çözümleri en geç yarın sabah açıklayacaklarını kaydetti. Gardiyanoğlu, “Bu statüko yıkılacak ve Kıbrıs Türk halkı hak ettiği sağlık hizmetini alacak. Bu grevden, eylemden hiç kimse mağdur olmayacak” dedi.

“YASA DIŞI İKİNCİ İŞ 1 AĞUSTIS’TAN SONRA SONA ERECEK”

Sağlık alanında yaşanan sıkıntılara değinen Gardiyanoğlu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla yeni bir sürece girildiğini ve kamu hekimlerinin yıllardır yasa dışı yaptıkları ikinci işlerinin 1 Ağustos’tan sonra sona ereceğini vurguladı.

Tıp-İş’in yaptığı grevlere dikkat çeken Gardiyanoğlu, kamu hekimlerinin özlük hakları, maaşları, kötü olan hastane şartları için her türlü mücadeleyi verebileceğini ancak bu mücadeleyi yasal zeminde vermek zorunda olduklarını vurguladı.

“Yasa dışı işler yaparak, bu mücadelede kendilerini haklı göstermeyecekler” ifadesini kullanan Gardiyanoğlu, birlik olarak Tıp-İş’e eylem yapmama, halkı cezalandırmama tavsiyesinde bulunduklarını anlattı.

Gelinen noktada, Tıp-İş’in uyarıları dikkate almadığını söyleyen Gardiyanoğlu, “Biz bu yola çıkarken eğer kamu hekimleri, halkı mağdur etmek adına, bu mücadelelerini halk üzerinden sürdürme yoluna girerlerse, biz de Sağlık Bakanı ile hareket edeceğimizi ve halkı mağdur etmeyeceğimizi söylemiştik” dedi.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın

Fotoğraf: Hüseyin Sayıl