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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle Görüştü (1)

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) grev kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle Görüştü (1)
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SUCUOĞLU, TIP-İŞ’İN GREV KARARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTEDİ

“GREV DEVAM EDECEKSE, HALKIN SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAĞDURİYET YAŞAMAMASI ADINA, SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ İLE B PLANI DEVREYE KONACAK”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) grev kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Tıp-İş’in grevi devam edecekse, halkın sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşamaması adına, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile “B Planı”nı devreye koyacaklarını söyleyen Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak, ulaşabilecek, yapılabilecek her şeye hazır olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu,Tıp-İş’in grevinin devam etmesi halinde atılacak adımları belirlemek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Remzi Gardiyanoğlu başkanlığındaki Serbest Çalışan Hekimler Birliği yöneticileriyle görüştü.

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, çalışmaların dün itibarıyla başladığını, bugün akşam saatlerine doğru netleşeceğini  ifade ederek, grevin devam etmesi halinde belirlenen B planının 1-2 gün içinde uygulanmaya başlayacağını kaydetti.

Tıp-İş’e, ulaşılabilecek hedefler konarak, görüşme talebinde bulunulduğunu belirten Sucuoğlu, kimsenin, hiçbir gücün halkın sağlık hizmeti almasını engelleyemeyeceğini ifade ederek, sağlıkta sorumluluğun hakim olduğunu söyledi.

(TUĞ/FEZ)   FOTOĞRAFLI     EK VERİLECEK

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

 

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