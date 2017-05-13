Sağlık Bakanı Sucuoğlu Eczacılık Günü Ve Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eczacılık alanındaki sorunları çözmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Anneler Günü mesajında ise Sucuoğlu, “Karşılıksız sevgi, sabır ve hoşgörünün simgesi annelerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamalı, hayatlarımızdaki önemlerini onlara hissettirmeliyiz” dedi.

“ECZACILIK ALANINDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK ADINA ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

“ANNELERE HAK ETTİKLERİ SAYGIYI GÖSTERMELİYİZ”

Lefkoşa, 13 Mayıs 17 (.): Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 14 Mayıs Eczacılık günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eczacılık alanındaki sorunları çözmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sucuoğlu, 1959 yılında kurulan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Uluslararası Eczacılık Örgütü üyesi olduğuna işaret ederek, Birliğin uluslararası eczacılık çalışmalarında adını duyuran çalışmalarını devam ettirmesi temennisinde bulundu.

“Tabi ki her sektörde olduğu gibi eczacılık alanında da sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları Bakanlık olarak çözmek adına çalışmalarımız da başlatılmıştır” diyen Sucuoğlu, sorunlara karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde çözümler üretmenin önemini vurguladı.

Sucuoğlu, “Meslekte yaşanan sorun ve sıkıntılara rağmen halka en iyi şekilde hizmet vermeye devam eden eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Bayramı’nı kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Anneler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda ise Sucuoğlu, “Karşılıksız sevgi, sabır ve hoşgörünün simgesi annelerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamalı, hayatlarımızdaki önemlerini onlara hissettirmeliyiz” dedi.

Kendinden emin, güçlü ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde en önemli rolün annelere düştüğünü, bu bağlamda her başarının mimarının anneler olduğunu ifade den Sucuoğlu, “Kadının toplumdaki yerinin daha da yukarılara çekilmesi için, bıkmadan usanmadan çalışmalı, hak ettikleri saygıyı onlara göstermeliyiz” dedi.

(ID/ÖK)