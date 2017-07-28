Sağlık Bakanı Sucuoğlu, 1 Ağustos’ta Yürürlüğe Girecek Mahkeme Kararı Konusunda Yapılanları Anlattı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın görüş için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi üzerine, doğacak sıkıntıların aşılması için bir tüzük hazırlandığını açıkladı.

SUCUOĞLU: “DÖNER SERMAYE YASASI İLE İLGİLİ SIKINTI GİDERİLENE KADAR GEÇİCİ BİR TÜZÜK HAZIRLANDI”

“TÜZÜK UYARINCA KAMUDA ÇALIŞAN DOKTORLAR MESAİ SAATLERİ DIŞINDA, ANCAK SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN HASTANELERDE, ÇIKARILACAK BİR ÇİZELGEYE UYUMLU OLARAK HASTA BAKABİLECEK”

“(GÖREVE GELDİKTEN SONRA GEÇEN)14 AYDA HEDEFLENEN YASALAR BİTMİŞTİR, EN BÜYÜK SIKINTI AMİRAL GEMİSİDİR”

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın görüş için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi üzerine, doğacak sıkıntıların aşılması için bir tüzük hazırlandığını açıkladı.

Sucuoğlu, sıkıntılara belli ölçüde rahatlama getirmesi beklenen “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’nün, Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntılar aşılana kadar kullanılmak üzere bakanlık, Tabipler Birliği ve Tıp-İş tarafından hazırlandığını belirtti.

Tüzük uyarınca kamuda çalışan doktorlar mesai saatleri dışında, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hastanelerde, çıkarılacak bir çizelgeye uyumlu olarak hasta bakabilecek.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık kurumlarının kendi imkanları ile karşılayamadıkları ihtiyaçların karşılanabilmesi düşüncesiyle üzerinde çalışılan Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın, sağlık alanında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilecek bir yasa olduğunu ifade etti.

Döner sermaye uygulamasının Türkiye de dahil olmak üzere 64 ülkede var olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın, çalışmaları bitmek üzere olan Genel Sağlık Sigortası Yasası ile birlikte sağlıktaki sıkıntıları ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

“SAĞLIK SİSTEMİ YERİNİ YENİ BİR SİSTME BIRAKMAK ÜZERE”

Sucuoğlu, “Sağlıktaki sistem yerini yeni bir sisteme bırakmak üzeredir” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan doktorların ikinci iş yasağı çerçevesinde hastane dışında hasta bakmasının yasak olduğu kararı üzerine, hazırlanan Döner Sermaye Yasası’nın, ek ödemelere ilişkin kurallardan biri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından görüş alınması için Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğine işaret eden Sucuoğlu, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne verilmesiyle birlikte, devlet hastanelerindeki doktorların mesai saatleri dışında yasal olarak hasta bakma olasılığının da kaldırıldığını bunun üzerine de Tabipler Birliği ve Tıp-İş’le birlikte “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü” hazırladıklarını söyledi.

Tüzüğün, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntılar aşılana kadar kullanılmak üzere hazırlandığını kaydeden Sucuoğlu, tüzüğün bugün veya pazartesi Resmi Gazete’de yayımlanacağını bildirdi. Sucuoğlu, “Bu, sıkıntılara belli ölçüde rahatlama getirecektir” dedi.

“TÜZÜK, YASAĞI DELME GİRİŞİMİ DEĞİL”

Tüzük ve yasa çalışmalarının kamu görevlilerine getirilen ikinci iş yasağını delme girişimi olmadığını kaydeden Sucuoğlu, kesintisiz hizmet sunabilmek için üzerinde çalışılan sistem olduğunu kaydetti.

Kamuda çalışan doktorların mesai saatleri dışında, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hastanelerde, çıkarılacak bir çizelgeye uyumlu olarak hasta bakabileceğini ifade eden Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntılar giderilene kadar geçerli olacak tüzüğün, hukukçular, savcılığa danışılarak geliştirilen bir tüzük olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan doktorların hasta bakmak için kullandığı kliniklerin, ikinci iş yasağı kuralı nezdinde yasal olmadığının altını çizdi.

YÜZDE 35’E 65

Mesai saatleri dışında hasta bakımı için alınacak ücretin Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından belirleneceğini anlatan Sucuoğlu, ücretin yüzde 35’inin Maliye Bakanlığı’nda bir fona gideceğini, yüzde 65’inin ise muhtelif masraflar, doktor ücreti ve vergi olacağını söyledi.

Tasarıdaki olası sıkıntıların giderilmesiyle Meclis’in olağanüstü toplanabileceğini belirten Sucuoğlu, verdikleri destekten dolayı Meclis’teki tüm partilere de teşekkür etti.

Döner Sermaye Yasası’nın yanında, 40 yıldır konuşulan Hasta Hakları Yasası ile 7-8 yıldır tartışılan hastane personelinin özlük haklarını iyileştirecek düzenlemenin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Sucuoğlu, göreve geldiğinde, ya sistemi değiştirme ya da hiçbir şeye ellememe terciğinin bulunduğunu, kendilerinin zoru seçtiğini ifade etti.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın hayat bulmasıyla vatandaşların doktor seçme hakkı olacağını ifade eden Sucuoğlu, yasa çalışmalarının hafta sonu tamamlanmasını öngördüklerini, ardından teknik komiteye sevk edileceğini açıkladı.

“EN CİDDİ SIKINTI AMİRAL GEMİSİ”

Gelinen aşamada, en ciddi sıkıntılarının başkentteki hastane olduğunu belirten Faiz Sucuoğlu, 1978’de hizmete giren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 120-150 bin nüfusa hizmet edecek şekilde yapıldığını, ancak bugün 650 binin üzerinde bir nüfusa hizmet ettiğini söyledi.

Sucuoğlu, “(Göreve geldikten sonra geçen)14 ayda hedeflenen yasalar bitmiştir, en büyük sıkıntı amiral gemisidir” dedi.

HASTANEDE ARTIK 24 SAAT TEKNİK EKİP VAR

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 3 Temmuz itibarıyla 24 saat teknik ekip bulundurulduğunu, bugünse yaşanan en ciddi sıkıntının klimalar olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “Bir tarafı düzeltirken diğer taraf bozuluyor” dedi.

Basında sağlık alanıyla ilgili yapılan olumsuz yorumları da eleştiren Sucuoğlu, özel hastanelerden devlet hastanelerine ciddi kayma yaşandığını, kardiyologların devlet hastanelerini bırakmaları üzerine tedbirler alındığını, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin tamamen elden geçirilmekte olduğunu kaydetti.

YENİ HASTANE

Yeni hedeflerinin 800 yataklı yeni bir hastane olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Kısa bir süre içerisinde olumlu adımlar atılacağını düşünüyorum” dedi.

(ID/GÜL)

Haber: İbrahim Diran