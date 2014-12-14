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Sağlık Bakanı Gülle Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği’ni Kabul Etti

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı’nın, Bakanlar Kurulu’na sunulma aşamasına geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Gülle Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği’ni Kabul Etti

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı’nın, Bakanlar Kurulu’na sunulma aşamasına geldiğini açıkladı.

14 Aralık 2014 Pazar 11:18
Sağlık Bakanı Gülle Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği’ni Kabul Etti
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GÜLLE, KIBRIS TÜRK OPTİK GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YASA TASARISI’NIN, BAKANLAR KURULU’NA SUNULMA AŞAMASINA GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Lefkoşa, 14 Aralık 14 : Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı’nın, Bakanlar Kurulu’na sunulma aşamasına geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamit Bedel başkanlığındaki Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Derneği heyetini kabule eden Bakan Gülle, optik gözlükçülük mesleğinin prensiplerinin belirlenmesi ve mesleğin denetime tabi tutulmasını sağlayacak yasa taslağında sona yaklaşıldığını belirterek, Hukuk Dairesi’nden de görüş alındıktan sonra süratle Bakanlar Kurulu’na sunulacağını söyledi.

BİRLİK YASALARI ÖNEMLİ…

Göreve geldiğinden itibaren sağlık alanında faaliyet gösteren meslek gruplarının, ‘birlik yasası’ kapsamında görevlerini icra etmelerini savunduklarını kaydeden Gülle, Optik Gözlükçülerin yanı sıra Fizyoterapistler ve benzeri meslek gruplarının da birlik yasasına kavuşmaları için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

YASA, ÖZ DENETİME İMKÂN SAĞLAYACAK…

Bakan Gülle, yasa taslağının, bir meslek örgütü kurulması ve öz denetime imkân sağlamak amacıyla, ilgili tüm taraflarla çalışılarak hazırlandığını da ekledi.

BEDEL

Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Derneği Başkanı Hamit Bedel, kabulde yaptığı konuşmada,  Sağlık Bakanı Ahmet Gülle'nin konu hakkındaki hassasiyetine teşekkür ederek, yasa tasarısının bir an önce yasalaşması için ellerinden gelen katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

(HUR/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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