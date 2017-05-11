Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu: “top Tıp-iş Yetkililerinde”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığın hazırladığı 4 maddelik protokole karşı Tıp-İş’in de bir protokol hazırladığını, protokollerin birbiriyle örtüştüğünü ve gelinen aşamada topun Tıp-İş yetkililerinde olduğunu söyledi.

“YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEMELERLE ARTIK HASTALARIN DOKTOR SEÇME HAKKI DA OLACAK. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BİR AN ÖNCE MECLİS’TEN GEÇİRİLECEK”

“LEFKOŞA’YA YENİ HASTANE YAPIMI İÇİN HAZİRAN BAŞI ANKARA’YI ZİYARET EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığın hazırladığı 4 maddelik protokole karşı Tıp-İş’in de bir protokol hazırladığını, protokollerin birbiriyle örtüştüğünü ve gelinen aşamada topun Tıp-İş yetkililerinde olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Tıp-İş’in gerekli değerlendirmeleri yaparak, görüş bildirmesini beklediklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs TV’de bu sabah yayımlanan Kıbrıs’ta Bugün programına konuk oldu.

Sağlıkta yaşanan ve günlerdir vatandaşı mağdur eden grevin bir an önce sonlandırılması adına Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli ile bir araya geldiklerini anlatan Bakan Sucuoğlu, sağlıkta uzun süreli sıkıntıların ve buna bağlı kesintilerin yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, doktorlara yapılacak maaş artışları ile ilgili birçok görüşmeler ve çalışmalar sonrasında 14 Mart’ta da Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek doktorlara net 2 bin200 TL’lik bir maaş artışı yapıldığını kaydetti.

2011’den sonra işe giren doktorlar ile asistanlara da yine Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan ve Meclis’e gönderilen maaş artışı düzenlemesinin ise haziran ayı öncesinde yasallaşacağını bildiren Bakan Faiz Sucuoğlu, ikinci iş yasağına da değindi.

“İKİNCİ İŞ 50 YILLIK BİR OLAY”

Doktorların ikinci iş konusunun 50 yıllık bir olay olduğunu söyleyen Bakan Sucuoğlu, bu statükonun artık yerinden oynamaya başladığını ve problemlerin de baş gösterdiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, bir yasanın çıkması için gerekli prosedürün tamamlanmasının belli bir süre aldığını söyleyerek, bu hantal yapının da bir an önce düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI MECLİS’TEN BİR AN ÖNCE GEÇECEK”

Yapılan yeni yasal düzenlemelerle artık hastaların doktor seçme hakkı da olacağını belirten Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın bir an önce Meclis’ten geçirileceğini vurguladı.

Yeni Onkoloji Merkezi’nde onkolog doktor sıkıntısının sorulması üzerine ise Bakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Hastanesi arasında yapılan protokolle haftada 2 gün 3 onkoloji profesörünün ülkeye gelerek hastalara hizmet verdiğini anlattı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni bir Devlet Laboratuvarı yapımı için proje hazırlandığını da dile getirerek, laboratuvarda çalışan personelin sağlık sorunları yaşadığına ilişkin haberlerin yanlış anlaşıldığını, risk altında olan personelin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda ağır metal birikintisi bulunanların Türkiye’ye gönderilerek daha detaylı bir taramadan geçirildiğini anlattı.

Sucuoğlu, ayrıca diğer personelin de içlerinin rahat etmesi adına aynı kontrollerden geçirildiğini ve ciddi bir rahatsızlığın olmadığının saptandığını belirtti.

YENİ HASTANE İÇİN HAZİRANDA ANKARA

Başkent Lefkoşa’ya yeni hastane yapımı için haziran ayı başında Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıklayan Sucuoğlu, eski hastanenin de tadil edileceğini belirtti.

8 SERVİSTE RANDEVULU SİSTEM

Sucuoğlu, hastanedeki randevu sistemine de değinerek, şu an 8 serviste randevu sisteminin uygulandığını ve 1 Ocak 2018’de diğer servislerde de bu uygulamaya başlanacağını ifade etti.

Ülkede kan stoklarında yaşanan sıkıntıyı da anlatan Bakan Sucuoğlu, aylık kan ihtiyacının 1800- 2 bin ünite olduğunu, önceki yıllarda bağışlarla toplanan kan miktarının ihtiyacın yarısında kaldığını ancak Türkiye’den hibe edilen kan toplama otobüsü ile her bölgede dolaşılarak kan toplanabildiğini ve kan stoklarındaki eksikliğin de giderilmeye başlandığını kaydetti.

Sağlık Bakanı, kan bağışının bu noktada çok önemli olduğunun altını çizerek, halka kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

(AK/GÜL)