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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yetkilileri İle Görüştü

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyet, Dünya Engelliler Haftası dolaysısı ile Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yetkilileri İle Görüştü
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SUCUOĞLU: “SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyet, Dünya Engelliler Haftası dolaysısı ile Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yücetürk, engellilerin sorunlarını içeren 13 maddelik bir metni Bakan Sucuoğlu’na sunarak, sorunlarının bir an önce çözülmesi için destek istedi.

Kendilerini kabulünden dolayı Bakan Sucuoğlu’na teşekkür eden Yücetürk, en önemli sorunlarının engelli istihdamlarında yaşandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, engellilerin sorunlarının bir an önce çözümlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşenleri yapacağını kaydetti.

Engelli istihdamında yaşanan sıkıntıların ise yasayla çözümlenebileceğine dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, bu konuda tüm tarafların hemfikir olacağı bir yasal düzenlemeye katkı koyacaklarını belirtti.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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