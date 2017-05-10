Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Yetkilileri İle Barış Ruh Ve Sinir Hastanesi Başhekimini Kabul Etti

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Barış Ruh ve Sinir Hastanesi Başhekimi'ni kabul ederek görüştü.

SUCUOĞLU: “PSİKOLOGLAR BİRLİĞİ YASASININ ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Barış Ruh ve Sinir Hastanesi Başhekimi'ni kabul ederek görüştü.

Bakan Sucuoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle psikologlarla ilgili yasanın Merkezi Mevzuat Dairesi’nde görüşülmekte olduğunu, görüşülmesinin tamamlanmasının ardından Bakanlığa geldiği anda süratle Meclise sevk edileceğini ve gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yasallaşacağını vurguladı.

Yasada yaşanacak herhangi bir sıkıntı olursa, çözümü için elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu belirten Bakan Sucuoğlu, birlik yasasının önemine de değindi.

Bakan Sucuoğlu, psikoloji dalının öneminin dünyada olduğu gibi ülkede de arttığına da dikkat çekerek, bakanlık olarak bu alana desteklerinin süreceğini kaydetti.

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