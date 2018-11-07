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Sağlık Bakanı Besim Tabipler Birliği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti. 

Sağlık Bakanı Besim Tabipler Birliği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti. 

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:07
Sağlık Bakanı Besim Tabipler Birliği’ni Kabul Etti
Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti. 
Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut başkanlığında yeni oluşan yönetim kurulu ile görüşen Besim, Birlik ile işbirliğinde ve el ele toplum sağlığı için birçok önemli projeye imza atacaklarına inanç belirtti. 
Sağlık Bakanlığında yer alan kabulde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür ve diğer yetkililer de hazır bulundu. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı ile yeni dönemde işbirliği ve gönülbirliği içinde çalışacaklarını ifade ederek, Bakan Besim ile birlikte daha önce Birlik bünyesinde de çalıştıklarını, birlikte çalışırken tespit ettikleri sorunları şimdi de birlikte çalışarak çözebileceklerini düşündüğünü söyledi. 
Gürkut, Birliğin toplum sağlığına, meslek sağlığı ve yasalar kadar önem verdiğini, tıbbın her gün geliştiğini, bu yüzden buna göre koruyucu sağlık hizmetlerinin de geliştirilmesi ve topluma uygun sağlık politikalarının üretilmesi için çalışmaları gerektiğini kaydetti. 
Birliğin geniş kadrosuyla sorunlara karşı iyi öneriler ve çözüm yolları bulacağını, üreteceğini ve birlikte daha iyi çağdaş bir sağlık sistemi için çalışacaklarını ifade eden Gürkut, Bakan Besim’e Birliğin önerilerini bir dosya halinde sundu.
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Birliğin yuvası olduğunu, meslek icra eden herkesin yuvası olduğunu vurguladı. 
Besim, Birlik binasına girdiğinde ve doktorlar ile bir araya geldiğinde başka duygular yaşadığını ifade ederek, Tabipler Birliği ile geçmişte zaten birlikte uyum içinde çok çalıştıklarını ve toplum sorunları ile ilgili çok öneriler yaptıklarını işaret etti. 
Birlik yeni yönetimine başarılar dileyen Besim, özetle şöyle devam etti: 
"Birlikte güzel bir dönem geçireceğiz, tek hedefimiz topluma ülkeye sağlıklı bir ortam yaratmak kaliteli sağlık hizmeti sunmak. 
Sorunları bilen duyarlı bir ekibiz. El ele vereceğiz ve sıkıntıları aşmak için çalışacağız. Birlik tarihseldir sosyaldir, bize düşen bu kurumu yüceltmektir.  
Birliğin, Kıbrıs konusunda, sağlık, çevre, turizm her alanda ülkeye önerilerde bulunabilir geniş bir kadro ağı var, el birliğiyle çalışacağız, Önerilerini değerlendireceğiz, el ele işbirliği içinde sağlıklı toplum adına yola çıkacağız."
(EMR/YIL) FOTOĞRAFLI 
Haber: Emir Ertorun - Fotoğraf: Süleyman Önal

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