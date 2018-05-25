Sağlık Bakanı Besim: “sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”

“BAKAN BESİM, LAPTA, ÇAMLIBEL CEMAL HEKİM SAĞLIK MERKEZİ VE GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZLERİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU”Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lapta, Çamlıbel Cemal Hekim Sağlık Merkezi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Besim, Lapta Sağlık Merkezi’nin son derece bakımlı bir yer olduğunu gözlemlediğini, burada görev yapan tüm ekibi yürekten kutladığını söyledi.“Bizlere düşen böyle güzel bir merkezin daha iyi hizmet sağlamasında destek olmaktır” diyen Bakan Besim, tam zamanlı diş hekimi, pratisyen hekim, çocuk doktorunun merkezde bulunduğunu, kadın doğum uzmanının eksik olduğunu ve önümüzdeki günlerde buraya bir takviye yapılacağını açıkladı.Besim, bu merkeze kan laboratuvarı ve röntgen kurulursa bölgedeki vatandaşların daha kolay ve kaliteli hizmet alabileceğini belirtti.ÇAMLIBEL VE GÜZELYURT’TA DA İNCELEMELER YAPTILapta Sağlık Merkezi’nin ardından Çamlıbel Cemal Hekim Sağlık Merkezi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde de incelemelerde bulunan bakan Besim, kendisine iletilen taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini, sağlık hizmetlerinin gelişmesinin topluma kazandırılan en büyük katkı olduğunu vurguladı.Çamlıbel Sağlık Merkezi ziyaretinde yer alan, Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (ÇAMSEV) Başkanı Adıgüzel Akdeniz ise bölge halkı için bu merkezin önemli olduğunu, sağlık merkezinden yararlandığını, ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.Bakan Besim’e ziyaretlerinde Bakanlık MüsteşarıÖmer Gür, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol eşlik etti.(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI