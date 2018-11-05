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Sağlık Bakanı Besim Güç-sen’i Kabul Etti

BESİM: “RİSK GRUBUNDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK SAĞLIK KONTROLLERİ ÖNEM TAŞIYOR”  

Sağlık Bakanı Besim Güç-sen’i Kabul Etti

BESİM: “RİSK GRUBUNDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK SAĞLIK KONTROLLERİ ÖNEM TAŞIYOR”  

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Sağlık Bakanı Besim Güç-sen’i Kabul Etti
BESİM: “RİSK GRUBUNDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK SAĞLIK KONTROLLERİ ÖNEM TAŞIYOR”  

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Gümrük Çalışanları Sendikası’nı (GÜÇ-SEN) kabul etti. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman görüşmede yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ve insan sağlığını yakından ilgilendiren bir konuyu aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dağman, Gazimağusa Serbest Limanı’ndaki kirliliğin giderilmesi yanında gündemde olan yeni tesislerin kurulmaması için destek beklediklerini kaydetti. 

Dağman, aynı zamanda bugüne kadar kirli, stresli, düzensiz ortamlarda çalışan gümrük çalışanlarının tümünün takvime bağlanarak, devlet hastanelerinde sağlık kontrolünden geçirilmesini istediklerini ve önceliklerinin Gazimağusa gümrük çalışanları olduğunu belirtti.

BESİM: “İLGİLİ BAKANLIKLARLA İSTİŞARE EDECEĞİM”


Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Güç-Sen’in sağlığa zararlı olduğu belirtilen limandaki kirliliğin giderilmesi ve yeni tesislerin kurulmaması yönündeki talepleri ilgili bakanlıklarla istişare ederek konuyu gündemine alacağını söyledi. 

Çalışanların sağlık kontrolü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu dile getiren Besim, iş yeri hekimliği konusunda çalışmaları olduğunu, toplum sağlığını kontrol altına almak için risk grubunda çalışanlara yönelik sağlık kontrolleri yapıldığını ve bu konunun büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Besim, gümrük çalışanlarının da düzenli kontrollerinin yapılması için bölge hastanelerinde ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gerekli organizasyonların yapılacağını belirtti. 

(EMR/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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