SAĞLIK-SEN, Derya’nın Açıklamalarının Halkı Kamplara Böldüğünü Savundu

Sağlık-Sen Başkanı Kemal Oktar, “zamansız, gereksiz ve kanıtsız” olduğunu ileri sürdüğü Milletvekili Doğuş Derya’nın açıklamalarının KKTC halkını kamplara böldüğünü savundu.

Oktar yaptığı yazılı açıklamada, Derya’nın “Türk ordusunu ve Kıbrıs Türk Mücahidi’ni hedef alan açıklamalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de harekete geçirdiğini” belirtti.

Oktar, “Sözde kürsü özgürlüğü adı altında Şanlı Mücahidimizi ve Türk Silahlı Kuvetlerimizi zan altında bırakan vekil ile ilgili KKTC hükümetini gerekli yasal çalışmaları yapmaya davet ederiz” dedi.