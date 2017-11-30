"Sağlık rant canavarına dönüşmemeli..."

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı’nın daveti üzerine oldu. Siyasetten uzak biri olduğumu, ancak sağlıkla ilgili konularda memnuniyetle katkıda bulunabileceğimi belirttim. Birkaç hafta sonra, sağlıkla ilgili görüşlerimi kendileri adına bir TV programında paylaşmamı rica etti. Geri çevirmedim. Programdan önce parti programını okumak istedim. Okuduğumda, sağlık konuları ile ilgili maddeler çok ilgimi çekti. Bu projeleri hayata geçirmek adına elimi taşın altına koymaya karar verdim ve süreç başladı.

Siyasete girmenizin ana nedenlerini açıklayınız...

Normalde siyasetten uzak biriyimdir. Ancak konu sağlık olduğunda, ülkemizdeki kronikleşmiş sağlık sorunlarına kayıtsız kalmayı, mesleğim adına bir yerde eksiklik olarak gördüm. Sağlık sistemimizin geldiği son durum herkesçe malumdur. Bir doktor olarak, halkımıza sağlık alanında hizmet sunarken, diğer taraftan da hükümetlerin sağlık politikalarını yönlendirmenin hatta ve hatta fırsat verildiği takdirde de işin mutfağına girmeyi, bir tür mesleki sorumluluk olduğuna inandım ve YDP ile yola çıkmaya karar verdim.

Sağlıkta sistemsizlik sistem oldu görüşüne katılıyor musunuz?

Kesinlikle evet. Sağlık, bir ülkenin siyasilerin ve sağlıkçıların perde arkasını bildiği, halkın ise haklı olarak sadece kaliteli hizmet beklediği kapalı bir kutudur. Sağlıkta disiplini kaybedersek, hasta odaklı hizmeti tesis edemezsek, sağlıkçıların hakkını gözetmezsek, israfı önleyemezsek, sağlık sistemi adeta bir sistemsizlik ve rant canavarına dönüşerek herkesi yutar. Bugün tablo bundan ibarettir.

Sağlıktaki projeleriniz nelerdir?

Bugün, son tahlilde, hangi siyasi partinin programına bakarsak bakalım, sağlıkta çözüm önerileri aşağı yukarı birbirine yakın olacaktır. Hasta Hakları Yasası’nın, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın, Döner Sermaye Yasası’nın, Özel Hastaneler Yasası’nın ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın eş zamanlı meclisten geçirilmesi gerektiği anlatılacaktır. Bunlar elbette gereklidir. Ancak bunların altı, ülkemizin coğrafi ve sosyal yapısına uygun projelerle doldurulmalıdır.

1- Kamu ve özel sağlık hizmetlerini kesinlikle birbirinden ayıracağız. Her iki sistemi de farklı projelerle kalkındıracağız. Genel sağlık sigortası olmazsa olmazlarımızdandır. Halkımızın hekim seçme özgürlüğü her şeyin üzerindedir. Sosyal sigortaları kademeli olarak özele açarak genel sağlık sigortasına doğru önemli bir adım atmış olacağız.

2- Sağlıkta kalkınmanın tabandan ve kırsaldan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Öncelikle, Sağlık Bakanlığı’nın mevcut olanaklarından en verimli şekilde yararlanmak için adımlar atacağız. Sağlık hizmetlerini kırsalda verimli hale getirmek önemlidir. Sağlık ocaklarının durumu malumdur. Sağlıkta gerçek anlamda basamaklı sistem tesis edilene kadar, ülkemizde bugüne kadar hiç gündeme getirilmemiş ve oldukça etkin ve ekonomik bir uygulama olarak öngördüğümüz, ‘’Kırsal Alanda Mobil Sağlık Hizmeti’’ sistemini hızlıca hayata geçirmeyi planlıyoruz. Mobil sağlık araçlarını, kırsal kesimlerde, birkaç sağlık ocağının sorumluluk alanına hitap edecek şekilde organize ederek, halkımıza genel muayene, diş sağlığı, aşı, temel tetkikler, koruyucu hekimlik gibi temel sağlık hizmetlerini sunacağız. Bu sistem aynı zamanda, afet ve kazalarda ilk yardım istasyonu şeklinde de görev yapabilecektir. Birinci basamak sağlık hizmeti tam olarak tesis edildiğinde ise, bu iki sistem birbirine entegre edilecektir.

3- Bir diğer konu, ülkemizde çocuklarımıza uygulanan standart bir aşı takviminin olmamasıdır. Ulusal Aşı Takvimi Programı’nı derhal hayata geçirecek ve aşıların devlet aracılığı ile çocuklarımıza ücretsiz teminini sağlayacağız.

4- Önem verdiğimiz popülasyonlardan biri de yaşlılarımızdır. Ülkemizde yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri konusunda ciddi bir eksiklik vardır. Sadece özel sermaye ile veya ailelerin kendi bütçeleri ile üstesinden gelinmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, GEREM (Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezi) projesini hayata geçirerek, kamu-özel işbirliği ile, yaşlı hastalarımızın kısa-orta ve uzun vadeli misafir edilerek bu merkezde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılmasını sağlayacağız.

5- Sağlık turizmi konusu ana hedeflerimizden birisidir. Özel hastanelerimizin, sağlık turizmi için hangi kalemlerde hizmet sunabileceklerini tespit ederek bazı teşvik programlarını hayata geçireceğiz.

6- Ülkemizdeki ilaçlar, Türkiye’dekinden yaklaşık %30 daha pahalıdır. İlaçların ucuzlatılması için farklı ve uygulanabilir bir yöntem üzerinde çalışmaktayız. Bunu da, halkımızı ve eczacılarımızı mağdur etmeden başaracağız.

7- Tıbbi atık bertaraf tesisini, belediyelerle işbirliği içerisinde yeniden işler hale getireceğiz.

8- Hali hazırda kamuda kullanılmakta olan ambulanslardaki telsiz sistemine son verilip, GPS sistemine geçilecek, ambulansların hasta alırken kaybolmaları, hastalara geç ulaşmaları gibi sorunlar ortadan kaldırılacaktır. Akabinde, kamu ve özeldeki ambulans sistemi tek bir çatı altında toplanacaktır.

9- Bilim, sağlık sisteminin atan kalbidir. YÖDAK ise kanayan yaramızdır. YÖDAK’ın etkin ve işler bir kurum haline getirilmesinin, ülkemizde sağlığın bilimsel temeller üzerine oturtulması açısından hayati önemi vardır. Ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda sağlık personelinin yetiştirilmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli öğrenim programlarını kalıcı bir şekilde hayata geçireceğiz.

10- Sağlıkta plan yapmak, projeler üretmek kadar, var olanı israf etmemek de önemlidir. Halkımıza hizmete odaklanan, sağlık personelinin de haklarını koruyan ve kollayan projelerimizi hayata geçirmeye başladıkça, sağlık sistemi hızla ayağa kalkacaktır. Yapılacak yeni hastaneler ise bu sistemin altın tacı haline gelecektir. Hedefimiz, 3 kıtanın ortasında bulunan ülkemizi, bu coğrafyanın sağlıkta atan kalbi haline getirmektir.